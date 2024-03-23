Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mühendis olmayı değil ünlü olmayı seçen o isimler

        Mühendis olmayı değil ünlü olmayı seçen o isimler

        Bazı ünlü isimler, çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun olduktan sonra diplomasını kullanmayı tercih etmeyip, sanat dünyasına adım attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 00:18 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zamansız ve gözde bir meslek; mühendislik...
        Çoğu lise öğrencisinin hayallerini süsleyen, üniversitelerin yüksek puanları fakülteleri olan mühendisliğin sınavlarını kazanması da okulu bitirmesi de bir hayli zor.

        Birçok ünlü oyuncunun diplomalı mesleği aslında mühendislik...
        Kimi; makine mühendisi, kimi; elektrik mühendisi, kimi; fizik mühendisi kimi; uçak mühendisi. Kimi; diplomasını aldıktan sonra bir süre mesleğini icra ettikten sonra oyunculuğa yöneldi. Kimi ise; diplomasını hiç kullanmadan / kullanamadan kendisini setlerde buldu.

        2

        Tarık Akan:
        Makine Mühendisi

        3

        Nuri Bilge Ceylan:
        Elektrik - Elektronik Mühendisi

        4

        Çağlar Ertuğrul:
        Makine Mühendisi

        5

        Aras Bulut İynemli:
        Uçak Mühendisi

        6

        Tülin Özen:
        Elektrik Mühendisi

        7

        Murat Yıldırım:
        Makine Mühendisi

        8

        Selda Bağcan:
        Fizik Mühendisi

        9

        Haluk Levent:
        Orman Mühendisi

        10

        Çağla Kubat:
        Makine Mühendisi

        11

        Yiğit Özşener:
        Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

        12

        Hamdi Alkan:
        Elektrik Mühendisi

        13

        Cem Davran:
        Elektrik Mühendisi

        14

        Metin Uca:
        Jeoloji Mühendisi

        15

        Mirkelam:
        Jeofizik Mühendisi

        16

        Ankaralı Namık:
        Makine Mühendisi

        17

        Atılay Uluışık:
        Matematik Mühendisliği

        18

        Birol Namoğlu:
        Metalurji ve Malzeme Mühendisi

        19

        Selçuk Aydemir:
        Uçak Mühendisi

        Fotoğraflar: DepoPhoto, AA, DHA,İHA, HT Magazin

        #Tarık Akan
        #Çağlar Ertuğrul
        #Aras Bulut İyinemli
        #Tülin Özen
        #Nuri Bilge Ceylan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Sanık iddiaları reddetti
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Sanık iddiaları reddetti
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası