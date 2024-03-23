Mühendis olmayı değil ünlü olmayı seçen o isimler
Bazı ünlü isimler, çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun olduktan sonra diplomasını kullanmayı tercih etmeyip, sanat dünyasına adım attı
Zamansız ve gözde bir meslek; mühendislik...
Çoğu lise öğrencisinin hayallerini süsleyen, üniversitelerin yüksek puanları fakülteleri olan mühendisliğin sınavlarını kazanması da okulu bitirmesi de bir hayli zor.
Birçok ünlü oyuncunun diplomalı mesleği aslında mühendislik...
Kimi; makine mühendisi, kimi; elektrik mühendisi, kimi; fizik mühendisi kimi; uçak mühendisi. Kimi; diplomasını aldıktan sonra bir süre mesleğini icra ettikten sonra oyunculuğa yöneldi. Kimi ise; diplomasını hiç kullanmadan / kullanamadan kendisini setlerde buldu.
Tarık Akan:
Makine Mühendisi
Nuri Bilge Ceylan:
Elektrik - Elektronik Mühendisi
Çağlar Ertuğrul:
Makine Mühendisi
Aras Bulut İynemli:
Uçak Mühendisi
Tülin Özen:
Elektrik Mühendisi
Murat Yıldırım:
Makine Mühendisi
Selda Bağcan:
Fizik Mühendisi
Haluk Levent:
Orman Mühendisi
Çağla Kubat:
Makine Mühendisi
Yiğit Özşener:
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
Hamdi Alkan:
Elektrik Mühendisi
Cem Davran:
Elektrik Mühendisi
Metin Uca:
Jeoloji Mühendisi
Mirkelam:
Jeofizik Mühendisi
Ankaralı Namık:
Makine Mühendisi
Atılay Uluışık:
Matematik Mühendisliği
Birol Namoğlu:
Metalurji ve Malzeme Mühendisi