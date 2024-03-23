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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması

        A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş, U21 maçına çıkarma yaptı. Samet Aybaba ve Serdar Topraktepe'nin yanı sıra Santos'un 3 yardımcısı da maçı izledi

        Giriş: 23.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:15
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        A Milli Takım kadrosuna çağrılsa da Macaristan kafilesine dahil edilmeyerek Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş seferber oldu.

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        Kararın açıklanmasından bu yana başkan Hasan Arat başta olmak üzere Beşiktaşlı tüm yetkililer, genç golcüyü telefonla arayarak destek olurken dün oynanan Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçında bu destek devam etti.

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        SANTOS'UN 3 YARDIMCISI DA MAÇTA

        Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ile U19 takımının eski hocası olan ve şu anda teknik heyette yer alan Serdar Topraktepe maçı izlemek için Pendik Stadı'na giderken bu ikilinin yanı sıra Fernando Santos'un ekibinden 3 isim de maçta yer aldı.

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        Santos'un yardımcılarından Joao Costa, Paulo Mendes ve Fernando Justino mücadeleyi tribünden takip etti.

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        Siyah-beyazlılar Semih'e destek olup attığı golle mutlu olurken U21 takımındaki diğer genç isimleri de mercek altına aldılar.

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        Öte yandan Ümit Milli Takımımız, İstanbul'da özel maçta karşılaştığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini 16. dakikada Semih Kılıçsoy ve 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım atarken Gürcistan'ın golünü 58. dakikada Giorgi Abuashvili kaydetti. Erencan Yardımcı 83. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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