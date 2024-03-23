Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması

SANTOS'UN 3 YARDIMCISI DA MAÇTA

Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ile U19 takımının eski hocası olan ve şu anda teknik heyette yer alan Serdar Topraktepe maçı izlemek için Pendik Stadı'na giderken bu ikilinin yanı sıra Fernando Santos'un ekibinden 3 isim de maçta yer aldı.