TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor
Gaziantep'te kahreden kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Osmaniye otoyolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi.
AYNI YÖNDE TIR'A ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Cengiz Kökçin yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden İsmail G.'nin kullandığı TIR’a arkadan çarptı.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.