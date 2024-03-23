Ramazanda görülen baş ağrılarını önlemenin yolları

Eğer baş ağrısı şiddetliyse ve diğer önlemler işe yaramıyorsa, doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Ancak bu tür ilaçları düzenli olarak ve uzun süreli kullanmaktan kaçınmalısınız. Eğer baş ağrıları devam ediyorsa veya şiddetleniyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Baş ağrıları altında yatan başka bir sağlık sorunu olabilir, bu nedenle uzman tavsiyesi almak önemlidir."