10- ELMA

Yüksek lif içeriği nedeniyle elma da karaciğer için oldukça yararlıdır. Karaciğerin arınması için gerekli olan pektin, vitaminler, flavonoidler ve kimyasallar açısından zengindir. Elmadaki pektin lifi, kolesterolün düşürülmesine ve kontrol altında tutulmasına yaradığı gibi, vücuttan toksinlerin atılmasını da sağlar. Ayrıca flavonoid antioksidan miktarının yüksek olması akciğer sağlığını da destekler.

Kaynak: The Health Site