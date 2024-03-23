Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede baba Serhat A. şikayetçi, 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A. mağdur, pilates hocası Yılmaz P. de şüpheli sıfatıyla yer aldı.

DHA'da yer alan habere ve iddianameye göre olay şöyle yaşandı; 2 çocukları olan Serhat A. ile Mucize P. 2019 yılında boşandı. Çocukların velayeti ise anne Mucize P.'ye verildi. Pilates hocalığı yapan Mucize P. 16 yaşındaki kızı G.I.A. ile birlikte yaşamaya başladı.

KADININ EVİNE GİTTİ İDDİASI

Mucize P., Yılmaz P.'ye pilates dersi verdi. Bir süre sonra Yılmaz P. ile Mucize P. arasında gönül ilişkisi kuruldu. Yılmaz P. 2-3 ay boyunca pilates dersi almak için Mucize P.'nin evine gidip gelmeye başladı. 15 Şubat 2022 tarihinde Yılmaz P. akşam saatlerinde Mucize P.'nin Kartal'da bulunan evine geldi.

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İkili sabaha kadar oturdukları sırada 16 yaşındaki G.I.A. tuvalete gitmek için kalktı. Yılmaz P. G.I.A.'nın geri uyumaması için ısrar ederek yanlarında oturmasını istedi. 16 yaşındaki kız bir süre oturduktan sonra annesi Mucize P.'nin yatak odasına giderek uyumak istedi.

ANNE TACİZE GÖZ YUMDU İDDİASI

Odaya giderek yatağa yatıktan bir süre sonra Yılmaz P., G.I.A. arkasından giderek yatağa yattı. 16 yaşındaki G.I.A.'nın arkasından sarıldığı sırada odaya anne Mucize P. geldi. Şüpheli Yılmaz P. ise G.I.A.'yı taciz etti. İddianamede şüpheli olan Yılmaz P.'nin soruşturma aşamasında ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

Şikayetçi baba Serhat A.'nın savcılığa sunduğu ses kaydının çözümü de iddianamede yer aldı. Ses kaydının bilirkişi tarafından yapılan çözümünde anne Mucize P.'nin kızı G.I.A.'ya, "Olacakların farkında değilsin, bunların bak taciz davası açılınca hapse gireceğiz. Belki senin adını sicilde yazacaklar, taciz diye. Ondan sonra velayet davasında adın kötü lekeye karışacak. Siciline yazılacak. Kardeşimi dinledim. Yaptık diyemedim. Onu desem ben çok suçlu duruma düşerim tacizden" şeklinde sözler söylediği ifade edildi.

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Bilirkişi raporunda anne Mucize P.'nin oğlu ve kızı arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

Anne: Bak ben şunu söyleyemedim. Bu hepimizin hayatını mahveder ama

Kız Çocuk: Bizimkini mahvetmez seninkini mahveder

Anne: Sadece şunu diyemedim yanımızda yattı diyemedim. Çünkü onu desem ben çok suçlu duruma düşerim

Kız çocuk: Çünkü suçlusun

Anne: Ben tacizden hapiste yatarım. Hapiste yatmamı ister misin?

Şeklinde ses kaydına ilişkin bilirkişi çözümü de iddianamede yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE İKNA ETMEYE ÇALIŞTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

İddianamede anne Mucize P.'nin, suçunu kabul ederek kızı G.I.A.'nın şikayetçi olmaması hususunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi. İddianamede anne Mucize P.'nin bu eyleminden dolayı hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğünün İhlali suçundan ayrıca savcılıkça soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

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8 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Yılmaz P.'nin mağdur kız çocuğu G.I.A.'ya karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilerek şüphelinin yargılanmasına başlandı.

BABANIN İLK ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK KARARI

Öte yandan baba Serhat A.'nın olayı ilk öğrendiğinde savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Mucize P.'nin evine aldığı Yılmaz P. ile birlikte çocukları evdeyken alkol aldığını anlattı. Alkol aldıkları sırada kızları G.I.A.'ya hakaret içerikli sözler söylediğini, G.I.A'yı zorla alkol masasında oturttuğunu ifade ederek Yılmaz P. hakkında şikayetçi olarak cezalandırılmasını istedi.

Soruşturma sonucu savcı dosyaya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Bunun üzerine Serhat A.'nın avukatı Doğan Eriş, bu karara ilişkin üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırarak tekrar soruşturma yapılmasına hükmettiği ortaya çıktı.

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"DOKUNMADIM SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Sanık Yılmaz P. savunmasında, "Ben mağdur kızın annesinin pilates öğrencisiyim. Evine pilates yapmak için gidiyordum. İleriki zamanlarda mağdurun annesi Mucize ile aramızda gönül ilişkisi oldu. Mağdur kız ise annesi ve babasının tekrar birleşmesini istiyordu. Beni de bu birleşmeye engel olarak gördüğü için bana tavırları oldu. Mağdurun iddia ettiği gibi o gece aynı odada yatmadım. Kendisine sarılmadım, vücuduna dokunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÜÇÜMÜZ BİR ARADA ASLA UYUMADIK"

Anne Mucize P. ise duruşmada tanık sıfatıyla dinlendi. Anne Mucize P., mahkemedeki ifadesinde, "Kızımın iddiaları onur kırıcıdır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir anne böyle bir şeye müsaade etmez. Sanık Yılmaz P. ile aramızda sadece hoşlanma vardır. Sanık evimize gelip giderdi. Kızıma yönelik herhangi bir sarkıntılığına veyahut cinsel istismarına şahit olmadım. Başlarda sanık ve kızım ile oğlumun arası iyiydi. Kızım sanığı kıskandı. Son zamanlarda bana tepkili davranıyordu. Kızım babasıyla birlikte kalmaya başladıktan sonra bana tepkili davranmaya başladı" dedi.

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Ses kaydının sorulması üzerine Mucize P., "Benim oradaki kastım sanığın bizim evde yattığını söyleyemediğim şeklindedir. Yoksa sanık benimle kızım arasına yatmamıştır. Ben kızıma yanlış yoldasın, bu işin sonu tacize gider, bizi hapse mi attırmaya mı çalışıyorsun diye nasihat ettim. Kızıma babanın iddiasıyla böyle bir kurgu yapman büyük vebaldir, sanığın evde yatması taciz değildir dedim. Kızım da bana 'eve gelmesi bile tacizdir' dedi. O akşam Yılmaz P. eve geldiğinde kızım aşırı tepki gösterdi. Kızım çığlık atarak neden geldiğini sordu. Ardından kızım 'velayetimi babama verirler niye geldin' dedi. Yılmaz P.'yi tahrik edici konuşmalar yaptı. Ben de kızımı alıp ikna etmeye çalıştım. Bahsedildiği gibi ben Yılmaz ve kızım yatak odasında üçümüz bir arada asla kalmadık ve uyumadık. Bu konuşmalar mutfakta oldu. Sanık Yılmaz P. ranzada çocuk odasında tek başına yattı. Oğlum o saatte odada uyuyordu. Sanık oğluma karşı hakaret içerikli söylemlerde bulunmadı. Kızıma, yaptığının iftira olduğunu, böyle bir şey yaparsa adımın lekeleneceğini söyledim. Sanık doğulu, iftira atarsan bizi öldürür diye söyledim. Kızım işin büyüyeceğini ve bu işin ciddiyetinde olmadığı için bunları söyledim" diye konuştu. Duruşmada Mucize P.'nin kardeşi T.P. de tanık olarak ifade verdi.

"TANIK İFADELERİ TAHMİNE VE YORUMA DAYALIDIR"

Şikayetçi baba Serhat A.'nın avukatı Doğan Eriş, tanık ifadelerine karşı, "Tanık ifadeleri tamamen tahmine ve yoruma dayalıdır olay gecesini anına ilişkin değildir. Olaydan önceki ve sonraki olaylar yaratılarak ve değiştirilerek sanığın aklanması amaçlanmıştır. İtiraz ediyoruz. Tanık ifadelerine karşı yazılı savunma yapmak için süre talep ederiz" dedi.

O GECE YAŞADIKLARINI NOT KAĞIDINA YAZMIŞ

Yargılama aşamasında 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A.'nın olayı anlattığı 6 sayfalık not kağıtları da dosyaya girdi. G.I.A., kendi el yazısıyla olay günü ve öncesini uzunca yazdığı görüldü. Not kağıdında kız çocuğunun olay gecesini şöyle anlattı, "Annemin yatağına doğru ilerledim, Yılmaz da benim arkamdan geldi. Ben yatağa yattığım gibi arkama yattı. Sırtımı Yılmaz'a döndüm. Annem de geldi ve yanıma yattı o da. Annem hiçbir şey yapmadı. Gözleri kapalı duruyordu. Yılmaz'ın elini çektim ve 'yapma' dedim. Bana 'hani masajdan hoşlanıyordun' dedi. Annemse sadece 'herhalde hoşlanmıyor Yılmaz yapma' dedi. Yılmaz yatakta oturur pozisyonda gelerek 'ben içeri gidiyorum' dedi. Annemde 'ben de birazdan gelirim' dedi. Annem biraz yattıktan sonra içeri gitti. Bu esnada sabah olmuştu neredeyse."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti dosyadaki ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu alınmasını istedi. Heyet, şikayetçi avukatının tanık ifadelerine karşın yazılı savunması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.