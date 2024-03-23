"AŞKIN HER TÜRLÜ VARYANTI VAR"

* Elbette aşk kişiden kişiye göre değişir, herkesin hayatında farklı ölçüde şekillenir. Hikâye de bu konu üzerine kurulu. İllaki yaşanmışlıklar da göz önüne gelmiştir. O anlarda senaryoyu okurken ne hissettiniz?

Serra Arıtürk: Ben kendi adıma şunu hissettim; hep aynı şeylerin üstünden gidiyorum ama temelde aslında biz bütün hikâyeyi, bütün karakterleri 'Umut'un gözünden, onun kurduğu ilişkiler üzerinden tanımlıyoruz ve görüyoruz. Onun böyle hem duygu durumunun çok karışık olduğu, yarı yas tuttuğu, yarı böyle başka şeyler yaşayıp, yaşayamayacağını karar veremediği bir ruh halinde karşısına çıkan sürprizler ve onları değerlendirmesi, yaptığı tercihler üzerinden bir senaryomuz var. Ben okuduğumda zaten bir genç kızın bu kadar duygu geçişlerinin böyle yansıtılmış olması fikri beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben küçükken bu tarz bir genç kızın büyüme hikâyesi, kafa karışıklıkları ve onlarla nasıl baş ettiğine dair yapımları böyle çok büyük bir heyecanla belki de o baş karakterin yerine kendimi koyarak ve o olmak isteyerek izlerdim. O yüzden bu sefer de ben onu oynamış oldum. O yaştaki Serra'nın da hayalini bir nevi gerçekleştirmiş oldum. O yüzden tabii ki okuduğumda beni çok heyecanlandırmıştı o anlamda.

Gürberk Polat: Ben senaryoyu okuduğumda aşkın her türlü varyantı var gibiydi. Bir aşk neler yaşatabilir? Yani bu kadar şeyi yaşayanlar gerçekten çok çeşitliydi ve bana bir sürü duygu yaşattı. Ben bir tık bu aşk üçgeninin dışında olan biriyim. 'Göktuğ' tadında bir karakter ve tüm yaşananları izledim gibi bir hissiyatım vardı. Ve bu sürecin bir parçası olmak da bana çok heyecan verdi. Tekstte okuduğum yerleri görünce zaten büyülendim. Bu da bize hizmet etti. Birçok anlamda yaşadık ya.

Samet Kaan Kuyucu: Ben şimdi 'Kerem' karakterini oynuyorum. Aslında 'Kerem'in 'Umut'un bu kadar peşinden gitmesi ve bütün önyargılara rağmen, bütün çatışmalarına rağmen ilişkileri aslında bir çatışma üzerine kurulu. Aslında bunun altında yatan şeyler var ve kafası ikisinin de çok karışık ama birbirlerine bir şekilde tutuluyorlar ve çok güzel bir şey yaşıyorlar. Hatta o kadar güzel ki biraz "Nasıl bu kadar güzel olabilir" diye düşündürüyor. Biraz insanları endişelendirecek kadar her şey mükemmel ve altında bir gizem var. Finalde hepsini anlıyoruz.

Serra Arıtürk: Beklentiyi çok yükseltiyorsun şu anda (Gülüyor.)

Samet Kaan Kuyucu: Gerçekten ben de düşündüm. Böyle tutkularının peşinden saf bir şekilde, çok cesur bir şekilde gitmek beni çok heyecanlandırdı o çok güzel bir hissiyat. Hayatlarımızda bunu çok yapamayabiliyoruz. Daha çok böyle filmlerdeki o karakterlerde görüp "Ya keşke biz de böyle aşklar yaşayabilsek" diyoruz ama aslında cesaret ve o gözünü karartmakla ilgili bir şey. 'Umut' ve 'Kerem' bunu yaşıyor, çok özel bir şey yaşıyorlar.