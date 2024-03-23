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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADINA ŞİDDET! O anlar kamerada! Bir erkek bunu yapar mı? - Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Bir erkek bunu yapar mı?

        İstanbul Kadıköy'de, bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye, aracından inip küfrederek saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:11
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        O anlar kamerada! Bir erkek bunu yapar mı?
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        İstanbul'da tüyler ürperten olay, Kadıköy Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi.

        İKİ SÜRÜCÜ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panelvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı.

        ARAÇTAN İNİP KADINA SALDIRDI

        Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi. Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı.

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        VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

        Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Çevredeki vatandaşlar araya girerek iki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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