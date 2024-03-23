KADINA ŞİDDET! O anlar kamerada! Bir erkek bunu yapar mı? - Son dakika haberleri

KADINA ŞİDDET! O anlar kamerada! Bir erkek bunu yapar mı? - Son dakika haberleri

O anlar kamerada! Bir erkek bunu yapar mı? İstanbul Kadıköy'de, bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye, aracından inip küfrederek saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:11 facebook

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