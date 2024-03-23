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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım

        EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 01:05 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:05
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        10 Aralık’tan beri futbol dışı konuşuyoruz futbol programlarımızda. Temiz kaldığına inandığımız az yerlerden biri A MİLLİ TAKIM idi. Hiç olmazsa orada Euro24 heyecanı, genç oyuncularımızın ürettiği umut tomurcuklarıyla futbola dönebilme ümidi taşımaktaydık! Taaa ki düne kadar… Perşembe öğleden sonra Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan’ın ümit milli takıma gönderilmesi ve yönetilemeyen süreç orayı da BOZDU…

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        Riva’daki yanardağdan taşan LİYAKATSIZLI LAVI, Montella gibi sevilen bir figürü de etkisi altına aldı. Bulaştırdık yeminle! Bin tane komplo teorisi duydum. Sadece şuna inanamadım… Montella gibi deneyimli bir hoca “2 gencin bu iniş travmasının üreteceği etkileri ve çarpanlarını” nasıl hesap edemez! Elbette Ahmetcan ve Semih Kılıçsoy’u milli takıma almama hakkı vardı; itiraz eder finalde saygı duyardık. Ancak alıp Ümit Takım’a göndermek saçmalığını deneyimli İtalyan bile bize anlatamaz. Anlatamıyor ve anlatamadı da… Daha yeni başladık! Anlatamayacak… Olası başarısızlıkların faturasında SEMİH VE AHMETCAN isimleri büyük harflerle yazılacak! Burada dursun!

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        Maça gelince… Aday kadro açıklandığı gün iki maçın kadrosunda düşünülmeyen Rıdvan Yılmaz 11’de… Fatih hoca ile Pana’da 5 lig maçında 11’de oynayan Samet AKAYDIN 11’de… Bunlar tercihtir itiraz edemem. Ama siz Semih’i ‘yeteri kadar oynamadı’ diye A milli takımdan ümit takıma gönderirseniz, bu tercihleriniz de sorgulanır. Yoksa ne Rıdvan’a ne Samet’e itirazım olur. Oyunlarını görmeden bu satırları 22.15 sularında yazıyorum. Ne oynarlarsa oynasınlar maç ile ilgili aşağıda yazacağım satırlarda dokunmayacağım bu ifadelerime…

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        Birbirlerini tartan iki takımın oynadığı bir ilk yarı oldu. Hem biz hem rakibimiz, geriden oyun kurma anlayışından taviz vermedi. Bizim onlardan farkımız kale ağzından topu ortaya oynadıktan sonra İsmail-Orkun-Hakan üçlüsü ve zaman-zaman beklerimizle orta sahayı çabuk/dikine geçmek oldu. İsmail bu alanda olgunlaşıyor; Hakan da 6’laşıyor. İki kenarımız Kenan ve Yunus’a gelen toplar çok kötü kullanıldı diyemeyiz! Merkez santraforumuz Enes Ünal ise herkesin bildiği gibiydi. Yani kayıp! 32.dakikada Mert’in kurtarışı Macaristan’ın en büyük tehlikesiydi. Arka direğe atılan duran topta deneyimli eldiven büyük refleks gösterdi. Onun dışında onlar da planlarını oynamaya çalıştılar. Zevksiz bir ilk yarı izledik.

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        İkinci yarı kazandıkları penaltı ile başladı. 1-0 geriye düştükten sonra reaksiyon verebildik mi? Pek emin değilim! Gözler sanki kulübedeydi… Arda ile Yusuf 61’de girince hücum kalitemizde nispeten artış oldu. 71’de Kenan kaleciyi geçemedi. O sıra biraz baskı koysak da sonuç elde edemedik. Hücum kalitemizde artış olmalı. Pozisyon bulmakta zorlandık. Sonrası ise parçalı çok bulutlu. Macarlara da oyunu ve pozisyonları verdiğimizi söyleyemem.

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        İlginizi çekebileceğini umduğum bir ayrıntı ile tamamlamak isterim. Yargıda bulunmak ya da eleştirmek için değil. Fotoğraf çekmek için…

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        İlk 11’de 2 Süper Lig oyuncusu vardı… (Mert Günok ve İsmail Yüksek)… Sonra 27’de Rıdvan’ın yerine Mert Müldür girdi. 77’de de Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu… Demem o ki maçı 17 oyuncuyla bitirdik. Mert ve İsmail 90 artı 5, Müldür 63 artı 5, B.A.Y ve Kerem A. 13 artı 4 dakika forma giydiler. 17’de 5 oyuncu… Ligimiz için düşündürücü değil mi?

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