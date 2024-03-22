Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023' kamuoyuyla paylaşıldı. Verilerde Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri de açıklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023'e göre, Türkiye'de 'yaşlı' olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfus 2018'de 7 milyon 186 bin 204 iken 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu.
Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki yeri, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
Buna göre Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı. En yüksek yaşlı nüfusuna sahip ilk 3 ülke ise sırasıyla yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya ve yüzde 23,6 ile Finlandiya oldu.
İşte TÜİK verilerine göre sırasıyla Türkiye'nin 'en yaşlı' ve 'en genç' illeri...
EN YAŞLI İLLER | 1. Sinop
Verilere göre yurt geneline bakıldığında en fazla yaşlı nüfus oranına sahip il, yüzde 20 ile Sinop oldu.
EN YAŞLI İLLER | 2. Giresun
Yurt geneline bakıldığında en fazla yaşlı nüfus oranına sahip il, yüzde 19,5 ile Kastamonu olarak açıklandı.
EN YAŞLI İLLER | 3. Kastamonu
Sinop ve Giresun'un ardından en yaşlı 3. il ise yüzde 18,3 ile Kastamonu oldu.
EN GENÇ İLLER | 1. Şırnak
Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi.
EN GENÇ İLLER | 2. Hakkari
Şırnak'ın ardından yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 4 ile Hakkari oldu.
EN GENÇ İLLER | 3. Şanlıurfa
En genç iller sıralamasında Şırnak ve Hakkari'yi ise yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi.
Araştırma yurt genelinde yaklaşık her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı fert görüldüğünü de ortaya çıkardı.
Araştırma 1 milyon 669 bin 270 yaşlının tek başına yaşadığını da ortaya koydu. Bu sayının dörtte üçünü tek başına yaşayan yaşlı kadınlar oluşturdu. Tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il, yüzde 34,4 ile Balıkesir olurken bu ili yüzde 34,3 ile Burdur, yüzde 34 ile Çanakkale izledi.
Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,8 ile Hakkari, yüzde 13,5 ile Batman ve yüzde 14,9 ile Van olarak sıralandı.
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