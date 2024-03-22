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        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, takımını galibiyete taşıyan oyuncuların başında geliyor. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncunun forma giydiği 26 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 20:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:09
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        Sezon başında Manchester United’dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, dikkat çeken bir performans sergiliyor.

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        Sarı lacivertli ekip, Fred’in oynadığı 26 maçta 24 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 1 karşılaşmada berabere kalan Fenerbahçe, 1 maçta da rakibine mağlup oldu.

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        Sezonun ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanan Fred’in tedavi olduğu dönemde ise Fenerbahçe art arda puan kayıpları yaşadı.

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        Daha sonra sahalara geri dönen Brezilyalı futbolcu bir kez daha sakatlandı.

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        Bu süreçte kırmızı kart cezası sebebiyle de bazı maçlarda forma giyemeyen Fred, toplam 16 mücadelede kadroda yer almadı.

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        Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 9 galibiyet elde ederken, 3 kez berabere kaldı, 4 defa da mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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        Deneyimli orta saha oyuncusu, ilk gol sevincini ise Trabzonspor deplasmanında yaşadı.

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        Fred, bordo mavililer karşısında fileleri 2 kez havlandırarak, takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.

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        Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertli formayı giydiği 26 maçta 7 asist yapma başarısı da gösterdi.

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