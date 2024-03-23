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        Haberler Spor Futbol Son dakika: Süper Kupa finalinde tarih değişmedi - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Süper Kupa finalinde tarih değişmedi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:02
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        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Fenerbahçe Kulübü, 11 Nisan'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

        TFF yetkilileri, Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı (01.03.2024)
        TFF yetkilileri, Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı (01.03.2024)

        KARARIN PERDE ARKASI

        Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine TFF Yönetim Kurulu yeniden değerlendirme yaptı. Yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurularak alternatif bir tarih bulunamadı.

        Öte yandan usul gereği Galatasaray'ın de görüşü alındı. Sarı-kırmızılı camia net olarak 7 Nisan tarihi dışında bir tarihi tercih etmediğini yazılı olarak TFF'ye bildirdi.

        Alınan kararda taraflardan birinin tarih değişikliği istemiyor olması da belirleyici oldu. Asıl etken ise çok yoğun maç programında alternatif bir tarih bulunamaması olarak gösterildi.

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