MEHMET AYAN: Birbirlerini tartan iki takımın oynadığı bir ilk yarı oldu. Hem biz hem rakibimiz, geriden oyun kurma anlayışından taviz vermedi. Bizim onlardan farkımız kale ağzından topu ortaya oynadıktan sonra İsmail-Orkun-Hakan üçlüsü ve zaman-zaman beklerimizle orta sahayı çabuk/dikine geçmek oldu. İsmail bu alanda olgunlaşıyor; Hakan da 6’laşıyor. İki kenarımız Kenan ve Yunus’a gelen toplar çok kötü kullanıldı diyemeyiz! Merkez santraforumuz Enes Ünal ise herkesin bildiği gibiydi. Yani kayıp! 32.dakikada Mert’in kurtarışı Macaristan’ın en büyük tehlikesiydi. Arka direğe atılan duran topta deneyimli eldiven büyük refleks gösterdi. Onun dışında onlar da planlarını oynamaya çalıştılar. Zevksiz bir ilk yarı izledik.