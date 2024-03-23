Szymanski için geliyorlar

"Napoli Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor. Fiyat etiketinin ise 25-30 milyon euro civarında olması bekleniyor. Özellikle İngiltere'den birçok takım peşinde olsa da Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli, bu transferde rakiplerinin önüne geçebilir."