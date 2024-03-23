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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Szymanski için geliyorlar - Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski için geliyorlar

        İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Szymanski için 25-30 milyon euro istediğini yazdı. Haberde, "Fenerbahçe ile olan iyi ilişkiler, Napoli'yi öne geçirebilir" denildi. Polonyalı oyuncuyu Arsenal, Man. United ve Tottenham da izliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:27
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        Sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle transfer edilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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        İlk olarak İtalya ekiplerini peşine takan Polonyalı hücum oyuncusu, İngiltere'den de birçok dev kulübün transfer listesine adını yazdırdı.

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        24 yaşındaki Sebastian için Napoli, Juventus, Milan, Tottenham, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devleri temaslarda bulunuyor.

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        İtalyan basını, Napoli'nin bu transferde bir adım öne geçebilmek için Fenerbahçe ile olan ilişkilerini kullanabileceğini yazdı.

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        Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.

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        Polonyalı yıldızın transferinin söz konusu rakamların gerçekleşmesi durumunda Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

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        İtalyan basınındaki haberlerde bu transferle ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

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        "Napoli Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor. Fiyat etiketinin ise 25-30 milyon euro civarında olması bekleniyor. Özellikle İngiltere'den birçok takım peşinde olsa da Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli, bu transferde rakiplerinin önüne geçebilir."

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        Bu sezon toplamda 12 gol, 14 asist yapan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılının temmuz ayında sona erecek.

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