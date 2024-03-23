Szymanski için geliyorlar
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Szymanski için 25-30 milyon euro istediğini yazdı. Haberde, "Fenerbahçe ile olan iyi ilişkiler, Napoli'yi öne geçirebilir" denildi. Polonyalı oyuncuyu Arsenal, Man. United ve Tottenham da izliyor
Sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle transfer edilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
İlk olarak İtalya ekiplerini peşine takan Polonyalı hücum oyuncusu, İngiltere'den de birçok dev kulübün transfer listesine adını yazdırdı.
24 yaşındaki Sebastian için Napoli, Juventus, Milan, Tottenham, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devleri temaslarda bulunuyor.
İtalyan basını, Napoli'nin bu transferde bir adım öne geçebilmek için Fenerbahçe ile olan ilişkilerini kullanabileceğini yazdı.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.
Polonyalı yıldızın transferinin söz konusu rakamların gerçekleşmesi durumunda Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.
İtalyan basınındaki haberlerde bu transferle ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:
"Napoli Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor. Fiyat etiketinin ise 25-30 milyon euro civarında olması bekleniyor. Özellikle İngiltere'den birçok takım peşinde olsa da Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli, bu transferde rakiplerinin önüne geçebilir."
Bu sezon toplamda 12 gol, 14 asist yapan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.