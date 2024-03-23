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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da yaşandı! Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı

        Bursa'da yaşandı! Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı

        Bursa'da cezaevinden çıkıp ailesinin yanına gelen Mesut A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ablasını bıçakla rehin aldı. Kardeşinin dalgınlığından yararlanan kadın, bir anda kaçtı. Mesut A. ise yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:23
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        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
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        Bursa'da, cezaevinden izinli çıkan Mesut A. (48), babasının evinde, ablası Nuray A.'yı bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca Mesut A., polise teslim oldu.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi.

        Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., bilinmeyen nedenle ablası Nuray A.'yı evinin balkonunda bıçakla rehin aldı.

        Ailesinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, Mesut A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şüpheli eylemi bırakmadı.

        Bir ara ablasıyla içeri giren Mesut A., balkonun kapısını kilitledi. Bu sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Nuray A. koşarak dışarı kaçtı.

        Ablasının peşinden bıçakla gelen Mesut A. polislerle karşılaşınca bıçağı yere atıp teslim oldu.

        Nuray A., sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. ise gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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