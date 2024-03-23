Bursa'da yaşandı! Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı Bursa'da cezaevinden çıkıp ailesinin yanına gelen Mesut A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ablasını bıçakla rehin aldı. Kardeşinin dalgınlığından yararlanan kadın, bir anda kaçtı. Mesut A. ise yakalanarak gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:23 facebook

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