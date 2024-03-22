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        Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:42
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        Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oluyor.

        Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleyin yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler artırıldı.

        Kara yolunu kullanan sürücülerden Ahmet Tekin, kent merkezinde yağmur yağdığını, yükseklerde sürpriz kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

        Öte yandan bölgede çiçek açan bazı ağaçların da kar altında kaldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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