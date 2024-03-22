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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Giroud'nun yerine Icardi - Galatasaray haberleri - Galatasaray Haberleri

        Giroud'nun yerine Icardi - Galatasaray haberleri

        Serie A ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki Fransız yıldızın yerine Galatasaray'ın Arjantinli forveti getirmek istiyor. İtalya basını, bu iddiaları yüksek sesle dile getirmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:01
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        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gösterdiği performansla İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

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        Çizme basınında yer alan haberlere göre; 37 yaşındaki forveti Giroud ile sezon sonunda vedalaşacak olan Milan, Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızını gözüne kestirdi.

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        İtalyan devi, bir dönem Inter forması giyen Icardi'yi kadrosuna katarak ezeli rakibine büyük çalım atmış olacak.

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        Yapılan haberlerin detaylarında ise Icardi ve eşi Wanda'nın İtalya'da vakit geçirmeyi çok sevdikleri de vurgulandı.

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        Icardi'nin, G.Saray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor. Bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euroya yakın garanti ücret alıyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi bu sezon 38 maçta 3 bin 108 dakika sahada kaldı.

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        Deneyimli isim, bu süre içinde 23 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Arjantinli yıldız, G.Saray kariyerinde ise çıktığı 64 maçta 46 gol, 19 asist yapma başarısını gösterdi. Icardi, Inter forması altında çıktığı 219 maçta ise 124 gol, 29 asist yaptı.

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        Arjantin formasını 8 kez giyen 31 yaşındaki golcü sadece 1 gol attı.

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