Giroud'nun yerine Icardi - Galatasaray haberleri

Icardi'nin, G.Saray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor. Bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euroya yakın garanti ücret alıyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi bu sezon 38 maçta 3 bin 108 dakika sahada kaldı.