'Tezgah yeri' kavgasında bıçaklanan seyyar satıcı öldü

pazar yerinde sebze meyve satan Mustafa Yılmaz'ın yerinde çilek satmak istedi. Işıkçı ile Yılmaz arasında 'tezgah yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz, Işıkçı'yı karnından 3 kez bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Işıkçı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Yılmaz'ı gözaltına aldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Işıkçı, bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.