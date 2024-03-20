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        Otomobille bonzai ham maddesi sevkiyatına 4 tutuklama

        İSTANBUL'dan Denizli'ye getirdikleri 350 gram bonzai ham maddesi ile yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:50
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        Otomobille bonzai ham maddesi sevkiyatına 4 tutuklama
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        İSTANBUL’dan Denizli’ye getirdikleri 350 gram bonzai ham maddesi ile yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Bunun üzerine Sarayköy ilçe girişinde önceki gün önlem alan jandarma, içinde 4 kişi bulunan otomobil durdurulup, arama yapıldı. Aramada 350 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Furkan K., Serkan B., Serenay B. ve Murat A. gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Ele geçirilen 350 gram ham maddeyle yaklaşık 13 kilogram bonzai elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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