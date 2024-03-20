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        Sarayköy'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli cezaevinde gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:22
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        Sarayköy'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli cezaevinde gönderildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan ilçe merkezine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 350 gram bonzai ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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