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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim yine sahada: Yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi

        Kuzey Kore lideri Kim yine sahada: Yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi. Kim geliştirdikleri silahlarla "düşmanlarına göz dağı verdiklerini" ifade etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:53
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        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
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        Ordusunun talimlerine peş peşe katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha sahaya indi. Kim, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini yerinde denetledi.

        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberinde, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nde yeni orta menzilli hipersonik füze motorunun dün test edildiği belirtildi.

        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi Haberi Görüntüle

        Katı yakıtla çalışan motorun testini lider Kim'in denetlediği ifade edilerek denemenin başarılı geçtiği aktarıldı. Motor testinin savunma kapasitelerini geliştirmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

        Kim, motor testi yapılan silahın “kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) kadar değerli olduğunu ve bu sayede düşmanlarına gözdağı verdiklerini" ifade etti.

        Uzmanlara göre, söz konusu füze, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD topraklarına kadar ulaşabilir. Uzmanlar ayrıca katı yakıtlı füzelerin sıvı yakıtlı füzelere göre operasyonlarda daha kolaylık sağladığını ve daha güvenli olduğunu söylüyor.

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        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 18 Mart'ta Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmiş, füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğünü aktarmıştı.

        "SEUL'U YOK EDECEK GÜCÜMÜZ VAR"

        Kuzey Kore lideri nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı topçu birliklerinin tatbikatını da izlemişti.

        Kim, tatbikat kapsamında kullanılan nükleer kapasiteli çoklu roketatarların topçu birliklerinin "muharebe kabiliyeti"ni artıracağını belirtmişti.

        Kore Yarımadası'nda çıkabilecek bir savaş durumunda "Seul'ü yok edecek" askeri güce sahip olduklarını söyleyen Kim, savaşın Kuzey Kore "düşmanları için feci sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunmuştu.

        *Haberin görselleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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        #kuzey kore
        #Kim Jong-Un
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