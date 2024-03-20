Denizlispor'da Bekir Turaç şoku

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma savaşı veren Denizlispor, en golcü oyuncusu Bekir Turaç Böke’nin sakatlığıyla sarsıldı. Yaklaşık 2 hafta önce oynanan Somaspor maçının 44'üncü dakikasında rakip ceza alanı içinde kendisini aniden yere bırakan Bekir, riske girmemek için oyunda çıkmıştı. Son Menemen FK deplasmanında forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcunun sol ayak arka adalesinde 2.5 santim yırttık olduğu belirlendi.

Attığı 15 golle 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en çok skor üreten oyuncu olan Bekir Turaç'ın yaklaşık 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Grupta bu haftayı bay takım olarak geçirecek Denizlispor, ligin en önemli haftalarında yıldız golcüsünden yoksun olacak. Bekir Turaç ise yaptığı açıklamada, "Oyuna devam etseydim, daha kötüsü olabilirdi. Tamamen iyileşmem zaman alacak" ifadelerini kullandı.