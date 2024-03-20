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        Denizli'de kayıp kişiyi arama çalışmalarında insan kemikleri bulundu

        Denizli'de yaklaşık 4 ay önce kaybolduğu belirtilen kişinin arandığı bölgede, kemik parçaları bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:31
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        Denizli'de kayıp kişiyi arama çalışmalarında insan kemikleri bulundu
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        Denizli'de yaklaşık 4 ay önce kaybolduğu belirtilen kişinin arandığı bölgede, kemik parçaları bulundu.

        Buldan ilçesinde 15 Kasım 2023'te evden ayrılan ve bir daha haber alınmayan Ziya B'nin (47) eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        İnşaat işçisi Ziya B'nin yaşadığına dair bir bilgiye ulaşılamaması üzerine dosyayı devralan Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını Ziya B'nin zaman zaman motosikletiyle gittiği öğrenilen Çal ilçesine yönlendirdi. İlçe güzergahındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Ziya B'nin motosikletinin Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığını, daha sonra da yediemin otoparkına çekildiğini tespit etti.

        Ekipler, kazanın gerçekleştiği dağlık ve sarp arazideki çalışmalarda insana ait kafa tası ile bazı kemik parçaları buldu.

        Kemikler incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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