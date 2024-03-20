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        126 gündür kayıp motosikletliye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu

        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 126 gündür kayıp olarak aranan Ziya Bozkurt'a (47) ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları dağda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:40
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        126 gündür kayıp motosikletliye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu
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        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 126 gündür kayıp olarak aranan Ziya Bozkurt'a (47) ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları dağda bulundu. Bozkurt'un trafik kazası geçirdiği belirlenirken, cesedin kazaya neden olan sürücü tarafından atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Buldan ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Ziya Bozkurt, 15 Kasım 2023'te motosikletiyle Çal ilçesine gitmek için evinden çıktı. Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği, kayıp Bozkurt için çalışma başlattı. Ekipler, ilçe yolunda güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bozkurt'un Güney ilçesinden çıkıp, Çal'a ulaşamadan Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığı ve motosikletinin yediemin otoparkına çekildiği tespit edildi. Kazanın olduğu gün ihbarla bölgeye giden ekiplerin yol kenarında motosiklet bulduğu, ancak sürücüsüne ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirlendi.

        DNA TESTİ İLE NETLİK KAZANACAK

        Cinayet Bürosu ekipleri, kazanın yaşandığı kara yolu ile 7 dekarlık alanda araştırma başlattı. Dağlık ve sarp arazide, çalılar arasında 1 hafta boyunca yaya olarak arama yapan ekipler, bugün insan kafatası ile kemik parçaları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası bulunan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kemiklerin kayıp Ziya Bozkurt'a ait olup olmadığı DNA testiyle netlik kazanacak.

        Öte yandan polis, trafik kazası geçiren Ziya Bozkurt'un cesedinin kazaya neden olan sürücü tarafından yol kenarındaki araziye atıldığı ve yırtıcı hayvanlarca parçalandığı ihtimali üzerinde duruyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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