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        Denizli'de tartıştığı meslektaşınca bıçaklanan pazarcı genç yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı meslektaşı tarafından bıçaklanan pazarcı genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:51
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        Denizli'de tartıştığı meslektaşınca bıçaklanan pazarcı genç yaşam mücadelesini kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı meslektaşı tarafından bıçaklanan pazarcı genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İlçede dün pazaryerinde yer konusunda aralarında tartışma çıkan pazarcılardan M.Y'nin (34) bıçakla yaraladığı İdris Işıkçı (25) Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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