Denizli'de tartıştığı meslektaşınca bıçaklanan pazarcı genç yaşam mücadelesini kaybetti

İlçede dün pazaryerinde yer konusunda aralarında tartışma çıkan pazarcılardan M.Y'nin (34) bıçakla yaraladığı İdris Işıkçı (25) Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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