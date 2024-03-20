Denizli'de 2 gün önce trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede öldü, sürücü tutuklandı

Kazanın ardından çekiciyle aracını evin önüne sakladığı tespit edilen H.G'nin alkollü olduğu, kanında uyuşturucu madde tespit edildiği ve jandarma ekiplerine oğlunu sürücü olarak göstermeye çalıştığı bildirildi.

İlk tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Çınar Yığın, 2 gün süren tedaviye rağmen vefat etti. Tedavisi Denizli'de özel bir hastanede devam eden anne Zekiye Yığın'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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