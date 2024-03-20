Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim." dedi.

İspanya'nın başından itibaren Türkiye'nin AB üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer aldığını, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini meslektaşına bir kez daha ifade ettiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti: