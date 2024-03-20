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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama

        Son dakika haberi Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama

        Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Bueno ile görüştü. Bakan Fidan İspanyol mevkidaşına, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dediğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 19:05 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:33
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        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
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        Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim." dedi.

        İspanya'nın başından itibaren Türkiye'nin AB üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer aldığını, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini meslektaşına bir kez daha ifade ettiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim. Avrupa Birliği içerisinde Gazze konusunda ilk günden itibaren ilkeli bir tutum izleyen ve Filistin halkının yanında olan ülkelerden biridir İspanya. İspanya'nın takdire şayan bu tutumu Filistin meselesinin dini ve etnik kimliklerinin üstünde evrensel bir dava olduğunun da ayrıca ispatı niteliğindedir."

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