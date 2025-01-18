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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Beyoğlu'nda sucu dükkanına sahte içki operasyonu: Damacana ve bidonlarda 72 litre ele geçirildi

        Beyoğlu'nda sucu dükkanına sahte içki operasyonu: Damacana ve bidonlarda 72 litre ele geçirildi

        Beyoğlu'nda bir sucu dükkanında yapılan incelemelerde damacana ve bidonlar içerisinde 72 litre sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi Yusuf K. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:53
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        Dama'cana' kast!
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        Beyoğlu bir sucu dükkanına düzenlenen operasyonda, damacana ve bidonların içerisinde toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yusuf K. tutuklandı.

        İstanbul'da son 4 günde sahte içkiden 38 kişinin hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi'nde bir sucu dükkanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 16 Ocak'ta dükkana operasyon düzenlendi.

        İş yerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, 5 adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.

        BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

        Aramalar sonrasında gözaltına alınan Yusuf K. (52), Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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