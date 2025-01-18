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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Otomobil, motosiklete çarptı; kurye öldü, alkollü sürücü gözaltında | Son dakika haberleri

        Otomobil, motosiklete çarptı; kurye öldü, alkollü sürücü gözaltında

        Çorum'da 16 yaşında kuryelik yapan Mert Ali Yigen'e alkollü sürücü aracıyla çarptı. Kazada Mert Ali hayatını kaybederken, sürücünün 2,77 promil alkollü tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:46
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        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
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        Çorum'da otomobilin çarptığı kazada 16 yaşındaki kurye Mert Ali Yigen (16) hayatını kaybetti, alkollü sürücü İlker G. (40) gözaltına alındı.

        Kaza, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İlker G.'nin kullandığı otomobil, kurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kontrolündeki motosiklete çarptı.

        Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken, ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilin altından çıkarılan Yigen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İnceleme sonrası Yigen'in cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Gözaltına alınan İlker G.'nin 2,77 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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