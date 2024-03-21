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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu, belediye başkan adaylarına destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:21
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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu, belediye başkan adaylarına destek istedi.

        İnce, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Çağlayan ve Merkezefendi Belediye Başkan adayı Haydar Volkan Haytaoğlu ile kentte seçim çalışmaları yürüttü.

        Pamukkale travertenleri altındaki bölgede yürüyüş yapan İnce, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra kampüs bölgesine geçen İnce, öğrenci ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, adaylarına oy istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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