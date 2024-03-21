Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Daha sonra kampüs bölgesine geçen İnce, öğrenci ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, adaylarına oy istedi.

İnce, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Çağlayan ve Merkezefendi Belediye Başkan adayı Haydar Volkan Haytaoğlu ile kentte seçim çalışmaları yürüttü.

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