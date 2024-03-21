31 Mart yerel seçimi | Oy nasıl kullanılır? 5 adımda oy kullanma rehberi
Türkiye 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanının belirleneceği yerel seçimde oy verme işlemleri nasıl yapılacak? İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi...
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler, oylarını 5 adımda kullanabilecek.
Seçim süreci, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçim takvimine göre işliyor.
YEREL SEÇİMDE KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Buna göre, seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?
1- Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek:
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.
Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
OY VERMEK İÇİN KİMLİK YETERLİ Mİ?
2- Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek:
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
CEP TELEFONU İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?
3- Cep telefonuyla kabine girilmeyecek:
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
OY PUSULASINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİM?
4- Oy pusulasına mühür dışında işaret konulmayacak:
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.
Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATMAZSAM NE OLUR?
5- Oy kullandıktan sonra imza atılacak:
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak. Eğer imza atılmazsa oyunuz geçersiz olur.
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Seçimde kullanılacak pusula, zarf ve mühür de gazetecilere tanıtıldı.