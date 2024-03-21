Elif 3 yaşındaydı... Çamaşır makinesinin içine girdi!
Adana'da, yürekleri kavuran bir acı yaşandı. Evde girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan, duran kalbi babası tarafından yeniden çalıştırılan 3 yaşındaki Elif Ayyüce Karacan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Adana'da olay, 19 Mart’ta Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki lojmanda meydana geldi.
ÜÇ ÇOCUĞU EVDE BIRAKIP İŞE GİTTİLER
Ceza infaz koruma memuru Tayfur Karacan ile Yüreğir Devlet Hastanesi’nde çalışan Suna Karacan, çocukları Z.H, (12), A.T. (6) ve Elif Ayyüce'yi (3) evde bırakıp, işe gitmek için çıktı.
KARDEŞİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre öğle saatlerinde Z.H., cep telefonuyla annesini arayıp, kardeşi Elif’in kaybolduğunu söyledi. Suna Karacan da durumu eşine bildirdi.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN ÇIKARDI
Bu sırada A.T., kardeşi Elif’i çamaşır makinesinin içerisinde kapalı kaldığını görüp, dışarı çıkardı.
BABASI, KALBİNİ YENİDEN ÇALIŞTIRDI
Eve dönen Tayfur Karacan, havasız kaldığı için kalbi duran kızı Elif’e suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Tayfur, yeniden kalbini çalıştırdığı kızını Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü.
DÜN GECE HAYATINI KAYBETTİ
Burada yapılan müdahalenin ardından Elif, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Elif Karacan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Elif’in cenazesi, defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.