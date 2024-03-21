Muharrem İnce, Denizli'de partisinin başkan adayları için destek istedi

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Denizli'de esnafı ziyaret edip, Pamukkale Üniversitesi öğrencileriyle sohbet etti. İnce, belediye başkan adayları için destek istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli ziyareti kapsamında ilk olarak Pamukkale'ye gitti. Burada travertenlerin altındaki bölgede yürüyüş yaptı. İnce daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Çağlayan ve diğer ilçe adaylarıyla birlikte Delikliçınar Meydanı'nda esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet ederek partisinin belediye başkan adayları için destek istedi. İnce, son olarak Kınıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle tavla oynayan İnce, daha sonra kentten ayrıldı.