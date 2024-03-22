Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!

Adana'da olay, dün saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Burcu A. (24), muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi.

DAHA ÖNCE AYNI MAHALLEDE OTURUYORMUŞ DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu Hüseyin Sevedi (29) bindi.

VÜCUDUNA DOKUNARAK TACİZ ETTİ REKLAM Şüpheli, Burcu A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. Sevedi, Burcu A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti.

YOLCULAR YAKALAYIP DARP ETTİ Sinirlenen Burcu A., Sevedi'ye tepki gösterip üzerine yürüdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüstekiler de şüpheliyi yakalayıp darp etti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu.

"SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU" Olay yerine gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Sevedi'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Burcu A., ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi. REKLAM

"KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM" DEDİ Sevedi ise "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diye kendisini savundu.