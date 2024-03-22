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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı! - Adana son dakika haberleri

        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!

        Adana'da, otobüste önündeki koltukta oturan 24 yaşındaki Burcu A.'yı taciz ettiği öne sürülen 29 yaşındaki Suriyeli Hüseyin Sevedi, diğer yolcular tarafından dövülüp, polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Burcu A.'nın, "Sürekli takip ediyordu" dediği şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:41
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        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
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        Adana'da olay, dün saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Burcu A. (24), muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi.

        DAHA ÖNCE AYNI MAHALLEDE OTURUYORMUŞ

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu Hüseyin Sevedi (29) bindi.

        VÜCUDUNA DOKUNARAK TACİZ ETTİ

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        Şüpheli, Burcu A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. Sevedi, Burcu A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti.

        YOLCULAR YAKALAYIP DARP ETTİ

        Sinirlenen Burcu A., Sevedi'ye tepki gösterip üzerine yürüdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüstekiler de şüpheliyi yakalayıp darp etti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu.

        "SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU"

        Olay yerine gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Sevedi'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Burcu A., ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

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        "KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM" DEDİ

        Sevedi ise "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diye kendisini savundu.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polise merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sevedi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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