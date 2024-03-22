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        Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

        Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybederek düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın play-off yarışındaki Türk Telekom'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:18
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        Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom
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        Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybederek düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın play-off yarışındaki Türk Telekom'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Denizli temsilcisi ligde bitime 7 hafta kala aldığı 7 galibiyetle sondan ikinci sıraya demir attı. Ligde dokuzuncu basamaktaki Telekom'un ise bu sezon 11 galibiyeti var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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