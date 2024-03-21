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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe hücumda zirvede: 79 kez fileleri havalandırdı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe hücumda zirvede: 79 kez fileleri havalandırdı!

        Fenerbahçe, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, ligde kaydettiği 79 golle bu alanda zirvede yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:07
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        Fenerbahçe, hücum çeşitliliği ve rakip filelere gönderdiği gol sayısıyla ön plana çıktı.

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        Sarı lacivertli ekip, bu sezon oynadığı maçlarda skor üretmekte zorlanmıyor.

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        İsmail Kartal’ın ekibi, 30 lig maçında rakip fileleri 79 kez havalandırdı. Maç başına 2,63 gol ortalaması ile oynayan Fenerbahçe, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

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        Sarı lacivertli takımın gol yükünü taşıyan isim Edin Dzeko oldu. Deneyimli santrfor, 18 kez fileleri havalandırarak takımının başarısında önemli bir rol üstlendi.

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        Dzeko’nun ardından Fenerbahçe'nin en golcü ismi ise ligde 10 kez rakip kalecileri mağlup eden İrfan Can Kahveci.

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        Sarı lacivertliler, bu istatistiklerin sonucunda artı 54 averaja ulaştı. Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi Galatasaray ise artı 48 averaja sahip.

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        Diğer yandan Fenerbahçe, savunmada da başarılı bir grafik çizdi.

        30 karşılaşmanın 25'inde kalesinde gol gören İsmail Kartal’ın öğrencileri, maç başına 0,83 kez topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.

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        Sarı lacivertliler, 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

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