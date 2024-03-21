Fenerbahçe hücumda zirvede: 79 kez fileleri havalandırdı!
Fenerbahçe, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, ligde kaydettiği 79 golle bu alanda zirvede yer alıyor
Fenerbahçe, hücum çeşitliliği ve rakip filelere gönderdiği gol sayısıyla ön plana çıktı.
Sarı lacivertli ekip, bu sezon oynadığı maçlarda skor üretmekte zorlanmıyor.
İsmail Kartal’ın ekibi, 30 lig maçında rakip fileleri 79 kez havalandırdı. Maç başına 2,63 gol ortalaması ile oynayan Fenerbahçe, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.
Sarı lacivertli takımın gol yükünü taşıyan isim Edin Dzeko oldu. Deneyimli santrfor, 18 kez fileleri havalandırarak takımının başarısında önemli bir rol üstlendi.
Dzeko’nun ardından Fenerbahçe'nin en golcü ismi ise ligde 10 kez rakip kalecileri mağlup eden İrfan Can Kahveci.
Sarı lacivertliler, bu istatistiklerin sonucunda artı 54 averaja ulaştı. Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi Galatasaray ise artı 48 averaja sahip.