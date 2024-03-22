Kuzey Kore, Japonya'daki gizemli virüsten korktu: "Futbol maçı tarafsız sahada oynansın"

Kuzey Kore ve Japonya arasında oynanacak futbol maçında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da oynanması planlanan müsabakanın tarafsız sahada oynanacağı açıklandı.

Tokyo, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu'nda ikinci tur maçı için Kuzey Kore'ye bir heyet göndereceğini üç gün önce açıklamıştı.

Japonya, Kuzey Kore'ye maçtan önce yetkili gönderiyor Haberi Görüntüle

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 14 yetkiliden oluşan heyetin, Japon sporculara ve basın mensuplarına, Kuzey Kore'deki yerel prosedürlerin aşılmasında yardımcı olmak dahil "öngörülemeyen durumların ele alınmasından" sorumlu olacağını bildirmişti.

Japonya, vatandaşlarına maçı izlemek için Pyongyang'a gitmemelerini de tavsiye etmişti. REKLAM Ancak Asya Futbol Konfederasyonu, 26 Mart'taki karşılaşmanın Pyongyang'da değil tarafsız sahada oynanacağını duyurdu. AFC Genel Sekreteri Windsor John, bugün AFP'ye yaptığı açıklamada normal şartlarda tarafsız sahanın ev sahibi akım tarafından belirlendiğini, aksi takdirde kararı konfederasyonun alacağını söyledi. John, müsabakanın neden başka bir sahada oynanacağına dair bir açıklama yapmadı. JAPONYA'DA VAKA SAYISI TIRMANIYOR Ancak Japonya'nın resmi Kyodo ajansına göre Kuzey Kore, Japonya'daki bakteriyel enfeksiyon vakalarından çekindiği için karşılaşmanın tarafsız sahaya alınmasını istiyor.

Japonya'da streptokokal toksik şok sendromu adlı bakteriyel enfeksiyon vakalarında büyük artış var. Geçen sene ülkede vaka sayısı 941'e ulaşmıştı. Bu yılın ilk iki ayında 378 yeni vaka bildirildi. Ülkedeki 47 prefektörlükten 45'inde bu hastalık görüldü. 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu'nda ikinci tur maçlarının ilki, dün Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynandı. Japonya, Kuzey Kore'yi 1-0 mağlup etti. Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Taşima, maçın devre arasında Kuzey Koreli yetkililerin, ikinci maçın da Japonya'da oynanması teklifini ettiğini söyledi. Taşima, "Onlara, teklifin çok ani olduğunu ve hemen evet diyemeyeceğimi söyledim. Cevap vermemizin en az iki veya üç gün süreceğini ve bunun zor olacağını ilettim" diye konuştu.