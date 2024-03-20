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        Haberler Dünya Kuzey Kore'de futbol maçı: Japonya sorun çıkmaması için karşılaşmadan önce 14 yetkili gönderecek

        Kuzey Kore'de futbol maçı: Japonya sorun çıkmaması için karşılaşmadan önce 14 yetkili gönderecek

        Japonya, milli futbol takımı "Samurai Blue"nun Kuzey Kore'yle karşılaşmasından önce Pyongyang'a heyet yollamaya karar verdi. Yetkililer, Kuzey Kore'deki yerel prosedürlerin aşılması ve sorun çıkmamasından sorumlu olacak

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:54
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        Japonya, Kuzey Kore'ye maçtan önce yetkili gönderiyor
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        Japonya, A Milli Futbol Takımı'nın, Kuzey Kore'yle oynayacağı resmi futbol maçı için heyet göndermeye karar verdi.

        "Samurai Blue" olarak bilinen Japonya milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu'nda ikinci tur maçları için Kuzey Kore'yle karşılaşmaya hazırlanıyor.

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        Futbol karşılaşmalarının ilki 21 Mart'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ikincisiyse 26 Mart'ta Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki Kim Il Sung Stadyumu'nda oynanacak.

        Japonya Dışişleri Bakanlığı, 26 Mart'taki maç dolayısıyla, milli futbol takımına ve maçı yerinde takip edecek basın mensuplarına destek verilmesi amacıyla 14 yetkilinin hafta sonu Pyongyang'a gönderileceğini duyurdu.

        Yetkililer, Japon sporculara ve basın mensuplarına, Kuzey Kore'deki yerel prosedürlerin aşılmasında yardımcı olmak dahil "öngörülemeyen durumların ele alınmasından" sorumlu olacak.

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        Japon yetkililer, Kim Il Sung Stadyumu'nda oynanacak futbol maçı dahil toplamda 5 gün Pyongyang'da konaklayacak.

        Kuzey Kore'ye nükleer ve füze programları nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında Japonya, vatandaşlarına maçı izlemek için Pyongyang'a seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bildiğiniz gibi Kuzey Kore'nin, Japonya'ya bakış açısı düşmanca. Halka, ülkeye seyahat etmemesini tavsiye ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

        İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİ YOK

        Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

        Japonya hükümeti Kasım 2011'de, o dönem Dünya Kupası elemeleri oynamak üzere Kuzey Kore'ye giden milli futbol takımı için Pyongyang'a yetkililerini göndermişti.

        Japonya'nın 6 puanla ilk, Kuzey Kore'nin 3 puanla ikinci sırada yer aldığı FIFA Dünya Kupası AFC Elemeleri B Grubu'nda Suriye'nin 3 puanı bulunuyor.

        Myanmar'ınsa henüz puanı yok.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #kuzey kore
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