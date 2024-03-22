Simge Sağın'dan Mauritius pozları
Simge Sağın, tatile çıktı. Ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ne giden ünlü şarkıcı renkli karelerini "Cennetten dünyaya" notuyla paylaştı. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki kaplumbağayla olan fotoğrafı büyük ilgi gördü
Giriş: 22.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:54
1
Son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Simge Sağın da tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçti.
2
Yakın zamanda Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti ve Hande Erçel'in de tatil için bulunduğu Mauritius Cumhuriyeti'ne bu kez Simge Sağın gitti.
3
Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan popçu, tatilinden renkli kesitleri sosyal medya hesabından yayımladı.