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        Haberler Magazin Simge Sağın'dan Mauritius pozları - Magazin haberleri

        Simge Sağın'dan Mauritius pozları

        Simge Sağın, tatile çıktı. Ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ne giden ünlü şarkıcı renkli karelerini "Cennetten dünyaya" notuyla paylaştı. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki kaplumbağayla olan fotoğrafı büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:54
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        Son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Simge Sağın da tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçti.

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        Yakın zamanda Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti ve Hande Erçel'in de tatil için bulunduğu Mauritius Cumhuriyeti'ne bu kez Simge Sağın gitti.

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        Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan popçu, tatilinden renkli kesitleri sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Simge Sağın fotoğraflarına; "Cennetten dünyaya" notunu düştü.

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        Ünlü şarkıcı yaklaşık 500 kilo ağırlandaki dev bir kaplumbağ ile de fotoğraf çektirdi.

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        Simge Sağın'ın fotoğrafları, an itibarıyla 45 bin kişi tarafından beğenildi.

        #simge sağın
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