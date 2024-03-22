Eyüpsultan'da yaşanan kazada annesiyle ABD'ye kaçan T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti.

DHA'nın haberine göre emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü Sait İ. kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürmüştü.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarılan kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. REKLAM

Yaşamını yitiren Anil Aci SERBEST BIRAKILAN SÜRÜCÜ DAHA SONRA TUTUKLANMIŞTI Kaza, 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.

Eyüsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci Bu sırada aynı yönde ilerleyen, Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ye çarptı. Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. REKLAM

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Anıl Aci'nin öldüğünü belirledi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sait İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. O ANLAR KAMERADA Soner Aci idaresindeki otomobil arızalandı. Soner Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki kamyonet Soner ve Anıl Aci'ye çarptı. Yaşanan kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

REKLAM Aci’nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücü Sait İ.'nin kamyondan inerek olay yerine gittiği ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar da kameralara yansıdı. Kazadan kısa süre sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Sağlık ekipleri ise Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekiplerinin kamyonda incelemelerde bulunduğu görülüyor. Soner Aci'nin kullandığı otomobil ise, çekildiği otoparkta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

REKLAM "BİRİNE ÇARPTIĞIMI AYNADAN GÖRDÜM" Sait İ.'nin ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığımı aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından rapor hazırlandı. Raporda yolcu Anıl Aci tali kusurlu sayılırken Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi. REKLAM

Eylem Tok ve oğlu T.C. 18 Mart Pazartesi günü tekrar mahkemeye sevk edilen Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.