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        Haberler Gündem Güncel Türkiye ilk olayla Eylem Tok ve oğlunu konuşmuştu: Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anil Aci'nin kaza görüntüsü ortaya çıktı! - Son dakika haberi

        Rüzgar savurdu demişti; Anıl Aci'nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        Türkiye'nin konuştuğu Eyüpsultan'daki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan 17 yaşındaki T.C., annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı. Bu kazadan günler sonra Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anil Aci de Silivri'de benzer bir kazaya kurban gitti. Önce serbest bırakılan daha sonra itiraz üzerine tutuklanan sürücü de ifadesinde, "Kamyonetimi rüzgar savurdu" iddiasında bulundu. Hazırlanan bilirkişi raporunda da emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan sürücünün asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Feci kazanın ise görüntüsü ortaya çıktı. İşte dehşet anları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:47
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        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
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        Eyüpsultan'da yaşanan kazada annesiyle ABD'ye kaçan T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti.

        DHA'nın haberine göre emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü Sait İ. kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürmüştü.

        Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarılan kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        Yaşamını yitiren Anil Aci
        Yaşamını yitiren Anil Aci

        SERBEST BIRAKILAN SÜRÜCÜ DAHA SONRA TUTUKLANMIŞTI

        Kaza, 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.

        Eyüsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci
        Eyüsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci

        Bu sırada aynı yönde ilerleyen, Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ye çarptı. Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Anıl Aci'nin öldüğünü belirledi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sait İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Soner Aci idaresindeki otomobil arızalandı. Soner Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki kamyonet Soner ve Anıl Aci'ye çarptı. Yaşanan kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Aci’nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücü Sait İ.'nin kamyondan inerek olay yerine gittiği ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar da kameralara yansıdı. Kazadan kısa süre sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Sağlık ekipleri ise Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekiplerinin kamyonda incelemelerde bulunduğu görülüyor. Soner Aci'nin kullandığı otomobil ise, çekildiği otoparkta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        "BİRİNE ÇARPTIĞIMI AYNADAN GÖRDÜM"

        Sait İ.'nin ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığımı aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından rapor hazırlandı. Raporda yolcu Anıl Aci tali kusurlu sayılırken Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi.

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        Eylem Tok ve oğlu T.C.
        Eylem Tok ve oğlu T.C.

        18 Mart Pazartesi günü tekrar mahkemeye sevk edilen Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kazada hyatını kaybeden Anıl Aci'nin Eyüpsultan'da arızalanan ATV'nin arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.’nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Aci’nın kuzeni olduğu ortaya çıkmıştı.

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        #son dakika
        #oğuz murat aci
        #anil acı
        #Eylem Tok
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