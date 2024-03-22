İtalya Başbakanı Meloni kendini ceketin altına sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın" İtalyan parlamentosunda yaşanan gergin anların ardından muhalefetten bir milletvekili, Başbakan Meloni'ye "Bana o rahatsız edici gözlerle bakmayın"dedi. Meloni bu söylemin ardından kendini ceketinin altına gizledi. Meloni olayın ardından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımdan ve benden korkmuş olabilecek herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 22.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL