Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Arabada narkotik köpeği "İsko" yardımıyla yapılan aramada gizli bölmede iki parça halinde toplam 503 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine araca operasyon düzenledi.

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