Ümit Özdağ: Türk milleti, artık sığınmacılar için yılda 11 milyar dolar harcamak istemiyor

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk milleti, ülkesine iktidar tarafından sorumsuzca sokulan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istiyor. Türkiye'nin Türk milletinin vatanı olduğunu, dünyanın lunaparkı olmadığını düşünüyor. Türk milleti, artık sığınmacılar için yılda 11 milyar dolar harcamak istemiyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklama yapan Özdağ, 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kaldığını, Zafer Partisi olarak Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezmeye devam ettiklerini belirterek, "Gittiğimiz her yerde Zafer Partisi'nin nasıl yükseldiğini, Türk halkının nasıl desteğini güçlü bir şekilde aldığını görüyoruz. Zafer Partisi'nin yükselişi hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçek haline dönüştü. Çünkü Zafer Partisi Türk milletinin gerçek taleplerini siyasete taşıyan bir partidir. Türk milleti ülkesinin işgal edilmesini istemiyor. Türk milleti, ülkesine iktidar tarafından sorumsuzca sokulan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istiyor. Türkiye'nin Türk milletinin vatanı olduğunu, dünyanın lunaparkı olmadığını düşünüyor. Türk milleti, artık sığınmacılar için yılda 11 milyar dolar harcamak istemiyor. Rızkını diğer uluslarla paylaşmak istemiyor. Türk milleti bu sığınmacı ve kaçak akını neticesinde enflasyonun nasıl arttığını, hayatın nasıl pahalandığını, yaşayarak görüyor ve buna isyan ediyor. Ve Türk milletinin bu taleplerinin karşılayan Zafer Partisi dışında hiçbir parti yok" dedi.