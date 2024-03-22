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        Haberler Sağlık Sigarayı bırakınca ne olur? İlk 8 saatte bile sigarayı bırakınca olanlara inanamayacaksınız! - Haberler

        Sigarayı bırakınca ne olur? Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen değişimler

        Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişimler kısa sürede farkediliyor. Sigarayı bırakınca vücudumuzda başlayan sağlığa olumlu etkileri, zamanla ruh halimize ve hayatımıza yayılıyor. Peki Sigarayı bırakınca ne olur? İşte, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen değişimler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:40
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        Sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra bile etkisi görülüyor. Sigara kullanıcıları sigarayı bırakmak için pek çok yöntem dener. Sigarayı bırakmak, akciğer kanseri, kalp krizi ve kalp hastalığı riski de dahil olmak üzere sigaradan kaynaklanan başlıca sağlık risklerini önemli ölçüde azalttığı söylenir. İşte sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen değişimler

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        SİGARAYI BIRAKTIĞINIZDA NE OLUR?

        Sigara içmenin kalp hastalığı, akciğer kanseri ve felç riskinin artması gibi birçok ciddi sağlık riski vardır. Bazı sağlık iyileştirmeleri zaman alır, ancak olumlu değişiklikler sigarayı bıraktıktan dakikalar, saatler ve günler sonra ortaya çıkmaya başlar. Sigarayı tamamen bıraktığınızda ne gibi değişiklikler bekleyebileceğinizi öğrenince şaşıracaksınız.

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        SİGARAYI BIRAKMANIN FAYDALARI

        Sigarayı bırakmak kardiyovasküler hastalık, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve 12 farklı kanser türüne yakalanma riskinizi azaltabilir. Hatta zihinsel olarak size fayda bile sağlayabilir.

        Sigarayı bırakmak aynı zamanda yaşam tarzına ilişkin faydalar da sağlayabilir; bunlardan bazıları şunlardır:

        • Geliştirilmiş tat ve koku duyusu
        • Saçınızda, nefesinizde ve kıyafetlerinizde artık sigara dumanı kokusu yok
        • Bütçenizde daha fazla para
        • Dişlerinizin ve tırnaklarınızın daha az sararması
        • Hafif aktiviteler sırasında daha az nefes darlığı hissi
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        SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRAKİ İLK 24 SAAT

        Eğer çok sigara içiyorsanız, vücudunuz sigara içme döngüsünün kırıldığını hemen fark edecektir. Bunun nedeni tütün dumanının vücuttaki kan damarlarının daralmasına neden olmasıdır.

        Duman durduğunda daralma da durmaya başlar, bu da kan basıncının düşmesine, nabız hızının düşmesine ve vücut sıcaklığının normale dönmesine neden olur. Bu faydalar ilk 20 dakika içinde ortaya çıkmaya başlar.

        Sekiz saat sigarasız kaldıktan sonra kanınızdaki karbon monoksit seviyeleri de düşer ve kandaki oksijen seviyeleri normale dönmeye başlar. Bu, hücrelerinize ve dokularınıza daha fazla oksijenin ulaşması anlamına gelir.

        Sigarayı bıraktıktan 24 saat sonra kalp krizi geçirme riskiniz azalmaya başlar. Bu önemlidir, çünkü araştırmalar 40 ila 59 yaş arası sigara içenlerin herhangi bir uyarı olmaksızın ölümcül kalp krizi geçirme olasılığının neredeyse iki kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.

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        SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRAKİ 72 SAAT İÇİNDE

        Nikotin yoksunluk belirtileri genellikle sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 72 saatte en kötü halini alır, ancak bu ilk üç gün geçtikten sonra yavaş yavaş azalmaya başlarlar.

        SİGARAYI BIRAKTIKTAN 2 HAFTA SONRA

        Yoksunluk belirtileri zirveye ulaştıktan sonra azalmaya başlar ve zamanla sizi daha az etkiler. Bununla birlikte, bazen huysuz, asabi veya uykuda zorluk çekmenin yanı sıra, birkaç hafta boyunca kendinizi hâlâ huzursuz veya gergin hissedebilirsiniz.

        Sigara içmeden yeni hayatınıza alışmaya çalışırken, sigarayı bıraktıktan sonraki ilk iki hafta boyunca sigara isteğinin hala devam edebileceğini bilmek önemlidir.

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        SİGARAYI BIRAKTIKTAN 3 AY SONRA

        Altıncı haftanın sonunda, nikotin yoksunluk belirtileri (öfke, kaygı, depresyon, konsantrasyon güçlüğü, uykusuzluk ve huzursuzluk dahil) büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. Üç ayda vücudunuzun dolaşımı iyileşti ve fiziksel aktiviteyi daha iyi tolere edebilmeniz mümkün hale geldi ve akciğer fonksiyonu da iyileşme görmeye devam ediyor.

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        SİGARAYI BIRAKTIKTAN 9 AY SONRA

        Eski sigara içenlerin çoğu, üç aylık süreyi aştıklarında ani bir hayal kırıklığı hissederler. Sigara isteği devam ederken (daha düşük bir oranda da olsa) fiziksel iyileşmeler azalır.

        Bu, sağlığınızın iyileşmeye devam etmediği anlamına gelmez. Aslında, solunum sisteminizdeki silia adı verilen küçük, parmak benzeri çıkıntılar ilk altı ila dokuz ay boyunca yeniden büyüyecek ve akciğerlerinizdeki döküntü ve mukusun temizlenmesini kolaylaştıracaktır.

        Bu aslında sigarayı bıraktıktan sonra öksürüğün artmasına neden olsa da ciğerlerinizin güçlendiğinin ve kendini iyileştirmeye çalıştığının bir işaretidir. Sonuç olarak, kendinizi daha enerjik hissetmeye başlamalı ve günlük aktivitelerinizi daha az nefes darlığı ve yorgunlukla gerçekleştirebilmelisiniz.

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        SİGARAYI BIRAKTIKTAN 1 YIL SONRA

        Birinci yılın sonunda kalp krizi ve felç riskiniz yaklaşık yarı yarıya azalır ve KOAH'lı kişilerin akciğer fonksiyonlarında bazı iyileşmeler görülmeye devam edebilir. KOAH'ta gördüğünüz iyileşmeler durumunuzun ciddiyetine bağlı olabilir.

        Hafif ila orta dereceli KOAH'ı olanlar daha olumlu değişiklikler görebilirken, şiddetli KOAH'ı olan kişiler daha önceki kazanımlarında bir dengelenme veya hatta hafif bir tersine dönüş yaşayabilir. Bu gerçekleşirse, bu geriye gittiğiniz anlamına gelmez, aksine hastalığın ilerlemesini daha da yavaşlatmak için KOAH tedavisine devam etmeniz gerektiği anlamına gelir.

        Kaynak:Verywellmind

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