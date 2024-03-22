SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRAKİ İLK 24 SAAT

Eğer çok sigara içiyorsanız, vücudunuz sigara içme döngüsünün kırıldığını hemen fark edecektir. Bunun nedeni tütün dumanının vücuttaki kan damarlarının daralmasına neden olmasıdır.

Duman durduğunda daralma da durmaya başlar, bu da kan basıncının düşmesine, nabız hızının düşmesine ve vücut sıcaklığının normale dönmesine neden olur. Bu faydalar ilk 20 dakika içinde ortaya çıkmaya başlar.

Sekiz saat sigarasız kaldıktan sonra kanınızdaki karbon monoksit seviyeleri de düşer ve kandaki oksijen seviyeleri normale dönmeye başlar. Bu, hücrelerinize ve dokularınıza daha fazla oksijenin ulaşması anlamına gelir.

Sigarayı bıraktıktan 24 saat sonra kalp krizi geçirme riskiniz azalmaya başlar. Bu önemlidir, çünkü araştırmalar 40 ila 59 yaş arası sigara içenlerin herhangi bir uyarı olmaksızın ölümcül kalp krizi geçirme olasılığının neredeyse iki kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.