Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Adım adım Instagram geçici ya da kalıcı hesap dondurma rehberi
En fazla tercih edilen sosyal medya platformlarından olan ve her ay 1 milyar kullanıcı tarafından ziyaret edilen Instagram, günümüzün en trend ve popüler uygulamalarından. Kullanıcıların büyük bir kısmı günlük hayatları içinde gerek eğlenmek, gerekse bilgi almak için uygulamayı yoğun olarak kullanıyor. Ancak bazı kullanıcılar ise, çeşitli nedenlerden dolayı hesaplarını dondurmak isteyebiliyor. Bu işlemi nasıl yapacağını bilmeyen kullanıcılar, internet üzerinden çeşitli araştırmalar yaparak doğru şekilde Instagram dondurmanın nasıl yapılacağını araştırıyor. 2026 yılında geçici ya da kalıcı olarak Instagram dondurma nasıl yapılır adım adım yakından bakalım.
1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip Instagram, en popüler sosyal medya platformlarından birisi. Pek çok kullanıcı uygulamadan memnunken, bazı kullanıcılar ise veri güvenliği, sosyal medya bağımlılığı ya da çeşitli özel sebeplerden dolayı Instagram hesabını dondurmak isteyebiliyor. Siz de “Instagram dondurma nasıl yapılır?” sorusuna cevap arıyorsanız içeriğimizde adım adım bu işlemi nasıl yapacağınızı bulabilirsiniz. Yazımızda geçici ve kalıcı olarak Instagram hesabının nasıl dondurulacağını öğrenip kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz.
Instagram uygulamasını kalıcı olarak dondurmak yani silmek isteyenler için bir hatırlatmada bulunmamız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde hesabınız erişilemez hale geleceği için tüm bilgilerinizi yedeklemenizi yani indirmenizi tavsiye ederiz. Bilgeleri nasıl yedekleyeceğinizi bilmiyorsanız, içeriğimizin alt kısmında yer alan “Merak Edilenler” bölümünden öğrenebilirsiniz.
INSTAGRAM HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?
Instagram dondurma, hesabınızı kalıcı olmayan bir şekilde kapatmanız anlamına gelir. Yani istediğiniz zaman dondurma işlemini iptal edip tekrar hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. Bu işlem “Hesap dondurma” ya da “Geçici olarak kapatma” olarak da bilinir. Hesabınızı dondurduğunuzda profiliniz, yorumlarınız, beğenileriniz, fotoğraflarınız yani tüm paylaşımlarınız görünmez hale gelir, gizlenir. Siz tekrar giriş yapıp hesabınızı akitf hale getirene kadar diğer tüm kullanıcılar hiç bir bilginizi göremez.
Instagram hesabını geçici olarak kapatmak ya da dondurmak için şu adımları izleyin;
• Yukarıda vermiş olduğumuz dondurma linkine ya da buraya tıklayınız.
• Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Geçici Olarak Kapat" seçeneğini göreceksiniz. Giriş sağlamadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın.
• Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki “Hesabımı Geçici Olarak Kapat” yazan yere tıklayın.
• “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür.
• Daha sonra “Hesabı Geçici Olarak Kapat”a tıklayın.
• Bu işlemi tamamladıktan sonra hesabınız geçici olarak dondurulmuş olacaktır. Tekrar giriş yapıp hesabınızı etkinleştirine kadar fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz gizli olacaktır.
INSTAGRAM KALICI HESAP SİLME NASIL YAPILIR?
Instagram uygulamasını kalıcı olarak silmek istiyorsanız, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu işlemi yapmadan önce bilgilerinizin bir kopyasını almınızı tavsiye ederiz. Silme işlemini gerçekleştirdikten sonra Instagram’da bulunan “Bilgilerini İndir” seçeneğine ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Eğer bu işlemi gerçekleştirmezseniz daha önce paylaştığınız fotoğraf, video, gönderi ve hikaye gibi bir çok bilginize bir daha ulaşamazsınız.
Instagram hesabını kalıcı olarak silmek için şu adımları izleyin;
• Yukarıda vermiş olduğumuz kalıcı olarak silme linkine ya da buraya tıklayın.
• Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız “Hesabınızı Neden Silmek İstiyorsunuz?” sorusunu göreceksiniz. Daha önce giriş yapmadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın.
• “Hesabınızı Neden Silmek İstiyorsunuz?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin.
• Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.
• "[Kullanıcı adı]'nı sil"e tıkladığınızda talebiniz işleme alınmış olur.
• Instagram hesabınız, silinmesini talep ettikten 28 gün sonra tüm bilgilerinizle birlikte kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz. 28 gün içinde tekrar giriş yaparsanız, hesabınız otomatik olarak tekrar aktif hale gelir.
MERAK EDİLENLER
Hesabımı geçici olarak kapattığımda paylaşımlarıma ve beğenilerime ne olur?
Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Instagram hesabınızı sadece bir bilgisayardan veya mobil tarayıcıdan kapatabilirsiniz.
Hesabımı kaç gün arayla tekrar kapatabilirim?
Hesabınızı kapatıp yeniden açtıktan sonra bir kez daha bunu yapmak isterseniz 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Hesap dondurma işlemi 7 gün içerisinde 1 kere yapılabilmektedir. Yani dondurma işlemini iptal ettikten sonra tekrar dondurmak istiyorsanız, 7 gün boyunca profilinizin, fotoğraflarınızın, beğenilerinizin, yorumlarınızın arkadaş listenizdeki kullanıcılara görünür hale geleceğini unutmamalısınız.
Instagram hesabımı sildiğimde hangi bilgiler gider?
Hesabınızı sildiğinizde profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.
Hesabımı dondurduktan ya da sildikten sonra paylaşım, yorum ve beğenilerim görünmeye devam eder mi?
Hayır, hesabınızı sildikten veya kapattıktan sonra arkadaş listenizde bulunan kullanıcılar sizin daha önce yaptığınız herhangi bir aktiviteyi göremezler. Bu aktivitelere profiliniz , arkadaş listeniz, fotoğraflarınız, videolarınız, beğenileriniz, yorumlarınız ve hikayeleriniz dahildir.
Instagram hesabım kaç günde tamamen silinir?
Silinme talebinde bulunduktan 28 gün sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz. Bu 28 günlük süreçte, içerikler Instagram Kullanım Koşulları'na ve Veri İlkesi'ne tabi olmaya devam eder ve Instagram'ı kullanan diğer kişiler bu içeriklere erişemez. Başladıktan sonra silme sürecinin tamamlanması 90 güne kadar sürebilir. İçeriklerinizin kopyaları 90 günün ardından bir afet, yazılım hatası veya diğer veri kaybı durumlarında kurtarma amacıyla kullanılan yedek depolama alanında tutulabilir.
Instagram'daki verilerimi nasıl indirebilir, kopyasını alabilirim?
Instagrama giriş yaptıktan sonra ayarlar menüsüne gidin ve "Gizlilik ve Güvenlik" seçeneğini seçin. Buradan ise "Bilgilerini İndir" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneği bulamazsanız "Ayarlar ve Gizlilik" menüsü içindeyken arama alanına "Bilgilerini İndir" yazarak bulabilirsiniz. "Bilgilerini İndir" seçeneğine tıkladığınızda açılan sayfada "Bilgileri İndir veya Aktar" seçeneğine seçip indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Telefonumdaki uygulamadan Instagram hesabımı silebilir miyim?
Hayır, telefon uygulaması içinden Instagram hesabı silme işlemi yapılamamaktadır. Yukarıda vermiş olduğunuz linklere tıklayarak ya da Instagram uygulamasını açtıktan sonra sırasıyla şu adımları izleyerek silme işleminin yapıldığı linke ulaşabilirsiniz; "Ayarlar ve Gizlilik"e tıklayın, açılan ekrandaki arama kutusuna "silme" yazın, "Dondurma ve Silme" seçeneği çıkacaktır buna tıklayın, açılan ekrandan profilinizi seçip işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Şifremi unuttum, hesabımı silebilir ya da dondurabilir miyim?
Hayır, şifrenizi unuttuysanız Instagram hesabınızı ne silebilirsiniz ne de dondurabilirsiniz. Çünkü bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için Instagram sizden şifrenizi talep etmektedir. Eğer şifrenizi unuttuysanız "Instagram Şifresi Nasıl Yenilenir?" içeriğimizdeki adımları takip ederek şifrenizi sıfırlayıp yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.
Hesabımı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla başka bir hesap açabilir miyim?
Hayır açamazsınız. Instagram hesabınız silindikten sonra o kullanıcı adı ömür boyu kullanıma kapanmış olur. Siz ya da sizin haricinizdeki herhangi bir kişi aynı kullanıcı adı ile yeni bir profil oluşturamaz ya da mevcut profilinin kullanıcı ismini, kapanan kullanıcı ismi olarak değiştiremez. Eğer kullanıcı adını kullanmaya devam etmek istiyorsanız, hesap silme işlemini yapmadan önce kullanıcı adınızı değiştirip, istediğiniz kullanıcı adını boşa çıkartmanızdır. Silme işleminden sonra eski kullanıcı adınız boşta olacağı için başka biri sizden önce kullanmaya başlamadığı sürece tekrar kullanabilirsiniz.
Instagram hesabının kapatıldığı nasıl anlaşılır?
Bir Instagram hesabının kapatıldığını anlamanın 2 basit yöntemi bulunmaktadır. Yöntemlerden ilki, Instagram içindeki arama kısmına kullanıcı adı yazılarak arama yaptırılır. Gelen sonuçlarda bu kullanıcı/profil yer almıyorsa hesabın kapandığı teyit edilebilir. İkinci yöntem ise daha önce DM'den mesajlaştığımız bir arkadaşınızın telefonundan DM kutusunu kontrol etmektir. Eğer hesap kapmış ise DM kutusunda kullanıcı adı/profil "Instagram Kullanıcısı" şeklinde görünecektir.
Silinen hesaba mesaj gelir mi?
Silinen bir Instagram hesabına mesaj gelmez. Daha önce mesajlaşmadığımız kullanıcılar arama kısmında sizi bulamayacakları için mesaj da gönderemezler. Daha önce mesajlaştığınız kişiler ise daha önceki yazışmaları görebilir ancak size yeni mesaj gönderemezler.