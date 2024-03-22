1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip Instagram, en popüler sosyal medya platformlarından birisi. Pek çok kullanıcı uygulamadan memnunken, bazı kullanıcılar ise veri güvenliği, sosyal medya bağımlılığı ya da çeşitli özel sebeplerden dolayı Instagram hesabını dondurmak isteyebiliyor. Siz de “Instagram dondurma nasıl yapılır?” sorusuna cevap arıyorsanız içeriğimizde adım adım bu işlemi nasıl yapacağınızı bulabilirsiniz. Yazımızda geçici ve kalıcı olarak Instagram hesabının nasıl dondurulacağını öğrenip kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Instagram uygulamasını kalıcı olarak dondurmak yani silmek isteyenler için bir hatırlatmada bulunmamız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde hesabınız erişilemez hale geleceği için tüm bilgilerinizi yedeklemenizi yani indirmenizi tavsiye ederiz. Bilgeleri nasıl yedekleyeceğinizi bilmiyorsanız, içeriğimizin alt kısmında yer alan “Merak Edilenler” bölümünden öğrenebilirsiniz.