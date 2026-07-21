Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılıklar devam edecek. Siyah-beyazlıların 6 futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta, gelecek isimler kadar gidecek isimler için de yoğun mesai devam ediyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrılacağı isimler belli.
Tayyip Talha Sanuç'u Çaykur Rizespor'a gönderen siyah-beyazlılar, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Al Musrati, Joao Mario ve Can Keleş'i de kadroda düşünmüyor.
Yönetim, söz konusu futbolcuların menajerlerine kulüp bulmaları yönünde bilgilendirme yaparken arayışlar sürüyor.
Can Keleş’in, Süper Lig’den bazı kulüplerin transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. Joao Mario için ise kısa süre içerisinde siyah beyazlı kulübe resmi teklif bekleniyor.
Vincenzo Italiano’nun kadroda düşünmediği oyuncular Slovakya'daki kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Bu futbolcular, İstanbul’daki antrenmanlarda da yer almıyor.