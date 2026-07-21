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        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!

        Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılıklar devam edecek. Siyah-beyazlıların 6 futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor

        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta, gelecek isimler kadar gidecek isimler için de yoğun mesai devam ediyor.

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        Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrılacağı isimler belli.

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        Tayyip Talha Sanuç'u Çaykur Rizespor'a gönderen siyah-beyazlılar, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Al Musrati, Joao Mario ve Can Keleş'i de kadroda düşünmüyor.

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        Yönetim, söz konusu futbolcuların menajerlerine kulüp bulmaları yönünde bilgilendirme yaparken arayışlar sürüyor.

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        Can Keleş’in, Süper Lig’den bazı kulüplerin transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. Joao Mario için ise kısa süre içerisinde siyah beyazlı kulübe resmi teklif bekleniyor.

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        Vincenzo Italiano’nun kadroda düşünmediği oyuncular Slovakya'daki kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Bu futbolcular, İstanbul’daki antrenmanlarda da yer almıyor.

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