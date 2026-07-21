Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, iç transferde ise mutlu sona ulaştı...

Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sona eren Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın mukavelesinin 2028'e kadar uzatıldığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Mario Lemina 2 sezon daha sarı kırmızı formayla!" denildi.

✍️ Mario Lemina 2 sezon daha sarı kırmızı formayla! 🦁 pic.twitter.com/lsD3JrYhMs — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 21, 2026

"DEVAM EDECEĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İmza sonrası konuşan Lemina, "Çok mutluyum açıkçası. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi bu. Hocamız da burada bana 2 sene boyunca güvendi. Bunun üzerine devam edeceğimiz için çok mutluyum." dedi.

"G.SARAY BÜYÜK BİR KULÜP"

G.Saray'ın büyük bir kulüp olduğunu belirten Gabonlu oyuncu, "Taraftarlarımız, onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. Ben de sahada performans göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Galatasaray büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon G.Saray'da 41 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 679 dakika sahada kaldı.