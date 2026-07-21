İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Azerbaycan'ın enerji arz güvenliği açısından önemli bir ortak olduğunu belirterek, doğal gaz ve petrol tedarikinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve hidrojen alanlarında da işbirliğini genişletmek istediklerini söyledi.

Başbakan Merz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Merz, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının Almanya ve Avrupa Birliği (AB) açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendiren Merz, bu anlaşmanın onlarca yıl süren çatışmanın geride bırakılması için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

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Merz, Almanya ve AB'nin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında bugün Alman-Azerbaycan Ortak Ekonomik Konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını anımsatan Merz, bunun her iki ülkedeki şirketler için önemli bir sinyal olduğunu kaydetti.

Orta Doğu'da devam eden kriz nedeniyle enerji güvenliğinin öneminin daha da arttığını vurgulayan Merz, "Azerbaycan ile enerji tedarikimizi daha da çeşitlendirmek istiyoruz." dedi.

Merz, görüşmede yenilenebilir enerji ve hidrojen alanındaki işbirliğinin de ele alındığını, Azerbaycan'ın yatırım programının Alman şirketleri için yeni fırsatlar oluşturabileceğini söyledi.

Azerbaycan'ın enerji fazlası üreten az sayıdaki ülkeden biri olduğuna işaret eden Merz, "Almanya'nın enerji arzını güvence altına almak söz konusu olduğunda Azerbaycan bizim için ilgi çekici bir ortaktır." ifadesini kullandı.

Rusya'dan doğal gaz alımının durdurulmasının ardından yeni tedarik kaynakları aradıklarını belirten Merz, Azerbaycan'ın bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ve Avrupa'nın enerji güvenliği açısından kilit ortaklardan biri haline geldiğini dile getirdi.

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Bakü'de Alman ve Rus siyasetçilerin katıldığı öne sürülen gayriresmi görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Merz, "Böyle bir görüşmeden haberim yok." ifadesini kullandı.

"Azerbaycan, Almanya'nın yeterli petrol arzına sahip olmasını sağlamada önemli ölçüde katkıda bulunabilir"

Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'da 200'den fazla Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini anlattı.

Ortak yatırımlar sayesinde bu sayının artmasını beklediklerine işaret eden Aliyev, Alman şirketlerine yeni yatırım teklifleri sunacaklarını ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan'ın halihazırda Almanya'ya ham petrol ihraç ettiğini anlatarak, gelecekte yeşil enerjinin de Avrupa pazarına ulaştırılacağını belirtti.

Enerji güvenliği alanındaki işbirliğinin kapsamlı şekilde gelişeceğini söyleyen Aliyev, şu değerlendirmede bulundu:

"Azerbaycan, Almanya'nın yeterli petrol arzına sahip olmasını sağlamada önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Bu konuda hiçbir sorun yok. Doğal gaza gelince, bu yıl Almanya'ya doğal gaz tedarikine başladık. Geçen yıl toplam doğal gaz ihracatımız 25 milyar metreküp oldu. Bunun 1,5 milyar metreküpü Almanya'ya sağlandı."

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Aliyev, talep gelmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılması halinde bu miktarın artırılabileceğini dile getirerek, mevcut TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) ve TAP boru hatlarının (Trans Adriyatik Boru Hattı) tam kapasiteyle çalıştığını, ihracatın artırılması için yeni boru hatları ve finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Avrupa bankalarına doğal gaz ve petrol altyapı projelerine yönelik finansman politikalarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunan Aliyev, gerekli yatırımların sağlanması halinde Azerbaycan'ın Almanya ve Avrupa'ya enerji ihracatını daha da artırabileceğini ifade etti.

Bu arada, Alman ve Rus siyasetçilerin katıldığı öne sürülen gayriresmi görüşmeye ilişkin soru soruldu. Aliyev, cevabında, söz konusu kişilerin basında belirtilen tarihlerde Bakü'de bulunduğunu doğruladı.

Azerbaycan makamlarının toplantı hakkında önceden bilgilendirilmediğini aktaran Aliyev, böyle bir görüşmenin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine katkı sağlaması halinde bunu memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Öte yandan, basın toplantısının öncesinde iki ülke arasında siyasi, ekonomik, enerji, savunma ve eğitim alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi öngören "İkili Ortaklığın Stratejik Gündemine İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Bakü'deki Alman-Rus görüşmesi iddiası

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberinde, Almanya ve Rusya'dan eski üst düzey siyasetçi ve diplomatların Bakü'de gayriresmi görüşmede bir araya geldikleri belirtilmişti.

Haberde Alman heyetinde eski Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Brandenburg Eyalet Başbakanı Matthias Platzeck ile eski Başbakanlık Ofisi Başkanı Ronald Pofalla'nın yanı sıra İsviçreli diplomat Tim Guldimann'ın da yer aldığı öne sürülmüştü.

Rus tarafını ise eski Başbakan ve Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Subkov, Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Başkanı Alexey Gromyko ile Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeri Fadeyev'in temsil ettiği iddia edilmişti.

*Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı