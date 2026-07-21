Algı Eke: Bana dilencilik gibi geliyor

"BENİMLE DALGA GEÇTİLER"

Oyunculuğun sürekli beslenmesi gereken bir meslek olduğunu söyleyen Algı Eke, "Oyuncunun okuması, izlemesi ve gezmesi gerektiğine inanıyorum ki cebindeki malzemeler bitmesin. Ben bunu söylediğimde benimle dalga geçtiler. Yapımcıya 'Malzemem bitti, komedi malzemem kalmadı' dedim ama bu, insanlar için pek bir şey ifade etmedi. O zamanlar, 20'li yaşlarımda benim için çok şey ifade ediyordu. Zaten şu anki çıtadan dolayı kendime iyi oyuncu diyorum" diye konuştu.