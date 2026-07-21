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        Haberler Magazin Algı Eke: Bana dilencilik gibi geliyor

        Algı Eke: Bana dilencilik gibi geliyor

        Meslektaşlarının dizi projelerinde yer alabilmek için gösterdiği çabayı eleştiren Algı Eke, "Oyuncuların dizilere gireyim diye çırpınmasına gıcık oluyorum. Oyuncuları dilenci gibi görmek istemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 17:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Algı Eke, konuk olduğu programda oyunculuk kariyerine, sektöre yönelik eleştirilerine ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çalışma koşullarından sosyal medyaya, geçmişteki hatalı kararlarından yanlış partner seçimlerine kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, adeta içini döktü.

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        <strong>"BAŞKA İŞ YAPINCA MESLEĞİMİ ÖZLEDİM"</strong>

        "BAŞKA İŞ YAPINCA MESLEĞİMİ ÖZLEDİM"

        Mesleğe ara verdiği dönemi anlatan Eke, yorulduğu için farklı bir sektöre yöneldiğini belirterek, "Yorulmuştum, başka iş yaptım. Başka iş yapınca mesleğimi özledim. Gece kulübüm vardı. Kafa dinlemek isteyip gece kulübü açtım, o daha yorucuymuş. Erkek arkadaşımın açtığı bir yerdi, ben de ortak oldum gibi oldu" dedi.

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        <strong>"PSİKOLOJİK OLARAK YIPRATICI"</strong>

        "PSİKOLOJİK OLARAK YIPRATICI"

        Mesleğine hiçbir zaman küsmediğini vurgulayan oyuncu, asıl zorlayıcı olanın iyi bir projeyi beklemek olduğunu söyledi. Eke, "İnsanlar sette beklemeyi oyunculuk sanıyor ama benim için zor olan, iyi bir rolü beklemek. Bizde bir sezon iş yapıp sonraki sezon ekranlarda olmayınca hemen 'Ne oldu?' deniliyor. O süreç psikolojik olarak gerçekten yıpratıcı" ifadelerini kullandı.

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        <span>"BENİMLE DALGA GEÇTİLER"</span>

        "BENİMLE DALGA GEÇTİLER"

        Oyunculuğun sürekli beslenmesi gereken bir meslek olduğunu söyleyen Algı Eke, "Oyuncunun okuması, izlemesi ve gezmesi gerektiğine inanıyorum ki cebindeki malzemeler bitmesin. Ben bunu söylediğimde benimle dalga geçtiler. Yapımcıya 'Malzemem bitti, komedi malzemem kalmadı' dedim ama bu, insanlar için pek bir şey ifade etmedi. O zamanlar, 20'li yaşlarımda benim için çok şey ifade ediyordu. Zaten şu anki çıtadan dolayı kendime iyi oyuncu diyorum" diye konuştu.

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        <strong>"O ÇABAYA GÜLMEYE BAŞLADIM"</strong>

        "O ÇABAYA GÜLMEYE BAŞLADIM"

        Zamanında sosyal medyayı aktif kullandığını söyleyen Eke, artık Instagram'dan uzaklaştığını da anlattı. Oyuncu, "Bir dönem aktif kullandım, seviyordum da... Kendini paylaşmak çok utanç verici bir şey değil mi? Güzel halini koymaya çalışıyorsun. O çabaya gülmeye başladım" yorumunda bulundu.

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        <strong>"ÇOK YANLIŞ KARARLAR ALDIM"</strong>

        "ÇOK YANLIŞ KARARLAR ALDIM"

        Açıklamalarına devam eden 40 yaşındaki oyuncu, "Çok yanlış kararlar aldım. Abuk subuk röportajlarım da var. Çok agresif olduğum dönemlerde 'Param biterse dizi yaparım' falan gibi açıklamalarım oldu. Sonradan manipülatör biri olmayı öğrendim; hissettiğim her şeyi söylememem gerektiğini, daha oyunbaz olmayı öğrendim. Çünkü hayatın her alanında çok gerçek olmam gerektiğini düşünüyordum" diye konuştu.

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        <strong>"BU BANA DİLENCİLİK GİBİ GELİYOR"</strong>

        "BU BANA DİLENCİLİK GİBİ GELİYOR"

        Meslektaşlarının dizi projelerinde yer alabilmek için gösterdiği çabayı eleştiren Eke, "Oyuncuların dizilere gireyim diye çırpınmasına gıcık oluyorum. Siz oyuncusunuz, biraz havalı olun! İş yok diye böyle gezmek... Bu bana dilencilik gibi geliyor. Oyuncuları dilenci gibi görmek istemiyorum, çok üzülüyorum" açıklamasında bulundu.

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        <strong>"HAYATIMDA YANLIŞ SEÇİMLER YAPTIM"</strong>

        "HAYATIMDA YANLIŞ SEÇİMLER YAPTIM"

        Sergen Deveci'nin YouTube programına konuk olan Algı Eke, özel hayatına ilişkin de konuştu. Eke, "Hayatımdaki en büyük sıkıntıların sebebi yanlış partner seçimleriydi. Bana iyi gelen ilişkiler yaşamadım. Tam tersine ben hep karşımdaki insanlara iyi geldim. Annemi kaybettikten sonra üç yıl majör depresyon yaşadım. Ardından da hayatımda yanlış seçimler yaptım" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, İHA

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