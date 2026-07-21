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        Haberler Gündem Politika Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?

        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından kendisini destekleyen milletvekilleriyle kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda yol haritası ve olası ayrılıklar ele alınırken, 80 milletvekilinin yeni partiye geçeceği ve sürecin "dengeli bir bölünme" şeklinde yürütüleceği iddia edildi.

        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 21:12 Güncelleme:
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        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?

        Habertürk muhabiri Mahir Kılıç, CHP Genel Merkezi'nden bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Yeni Parti kuracağını açıklamasının ardından kendisini destekleyen milletvekilleriyle toplantı düzenledi. Yol haritası, kaç milletvekilinin ayrılacağı, kaçının kalacağı toplantıda konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

        Öte yandan 80 milletvekilinin CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye gideceği iddia edildi. Üyelerin ve milletvekillerinin ayrılışı ile ilgili "Dengeli Bir Bölünme" olacağı belirtiliyor.

        Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin stratejisi ve grup toplantısına katılan milletvekillerinin Özel'e katılıp katılmayacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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