Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?

Ayılar ve Boğalar - 20 Temmuz 2026 (Borsa İstanbul'u Ne Frenliyor?)

Piyasalarda beklentiler ne yönde? İran savaşı piyasayı nasıl etkiledi? Türkiye diğer piyasalardan ayrışır mı? Yabancı yatırımcının Bist 100'e bakışı ne? Borsada ayı piyasası boğaya döner mi? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Yapı Kredi Yatırım Hisse Senedi Arş. Direktörü Görkem Göker anlattı.